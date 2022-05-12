Google讓Google Assistant數位助理互動變得更自然 更推出新一代自然語言LaMDA 2

Google在此次Google I/O 2022宣布更新Google Assistant數位助理服務，讓使用者能以更簡單、直覺方式進行互動，甚至無須透過「Hey,Google」或「Ok,Google」關鍵字詞預先喚醒Google Assistant，透過裝置上的視訊鏡頭等感測元件，即可讓裝置知道使用者準備提問。同時，Google也宣布推出新款自然語言模型LaMDA 2，並且計畫透過AI Test Kitchen項目，藉由線上互動方式持續訓練語言模型，讓互動結果不僅能更逼近自然，同時也更加正確。

相較過往使用者必須對著手機或智慧音箱喊出「Hey,Google」或「Ok,Google」關鍵字詞，才能將Google Assistant數位助理喚醒，並且進行提問互動，Google此次則是運用視訊鏡頭進行影像識別，加上趨近感應的感測判斷，讓裝置可以正確判斷使用者正在提問，甚至可以透過人臉識別判斷使用者身分，藉此對應個人化互動。

不過，由於必須配合視訊鏡頭進行識別，因此目前此項功能僅適用於具備視訊鏡頭的NEST Hub Max，以及Android或iOS手機，同時僅先開放英文版Google Assistant使用，而iOS裝置預計會在今年5月釋出。

在此次更新中，使用者也能透過諸如「設定鬧鐘」、「現在幾點」、「開燈」、「天氣如何」等短句 (Quick phrase)快速提問，過程中也無須透過「Hey,Google」或「Ok,Google」關鍵字詞喚醒Google Assistant。

此外，Google此次也讓Google Assistant能像真人聆聽般自動「省略」口語互動中的無意義贅字，例如「嗯」、「呃」等，甚至使用者一時想不到合適或正確形容字句時，Google Assistant也會向真人般等待使用者的後續描述，就算使用者只能以片段字詞形容，Google Assistant也能透過關鍵描述找出最貼近答案或搜尋結果。

而在Google Assistant背後運作使用的自然語言模型，Google在去年宣布推出可深度理解使用者語句的LaMDA，此次更宣布推出新一代LaMDA 2，更計畫透過AI Test Kitchen項目，讓眾人可透過線上互動方式對自然語言模型持續進行訓練，藉此讓自然語言模型在互動反應更加自然且正確。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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