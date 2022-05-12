擺脫成本高的老舊資料庫 Google推全新資料庫服務Alloy DB
在此次Google I/O 2022中，Google宣布推出全新資料庫服務Alloy DB，並且將對外開放預覽測試。
依照Google說明，Alloy DB資料庫是針對現代化應用服務所打造，除了相容開源物件關聯式資料庫資料庫管理系統PostgreSQL，更具備更大使用彈性，另外也對應更高執行運作效能表現，相比在AWS類似服務的處理速度將快上2倍，同時在交易負載 (Transactional Workloads)也比標準PostgreSQL環境快上4倍，並且符合99.99%的服務級別協定 (service-level agreement)。
在使用特性部分，提供資料庫備份、擴展與複製功能，同時也能自動修復資料庫內容，並且透過PostgreSQL的真空管理、儲存和記憶體管理、資料分層、加速分析等功能，藉此簡化資料庫管理人員 (Database Administrator, DBA)和開發人員的工作負擔。
此外，Alloy DB資料庫可對應最高級別的關聯式資料庫工作負載，並且具備可移植性，以及相容開放生態系統等特性，搭配Google Cloud旗下技術將能讓此款資料庫服務發揮更大效益。
目前包含第三方支付服務PayPal、金融服務新創PLAID、日本二手物品交易平台mercari與日本智慧醫療新創Ubie，都已經在日前先行測試Alloy DB資料庫，藉由更具彈性的資料庫運作模式，加快其服務運作效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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