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5大電信下午4時測試災防通報 手機收到警訊勿驚慌
國內5大電信業者將於今天下午4時進行全台災防告警訊息測試，測試專用頻道於手機中預設關閉，降低對用戶干擾，若民眾收到災防告警訊息，請勿驚慌。
為持續實施不定期災防告警系統測試作業，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者將於今天下午4時於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響用戶使用服務。
電信業者表示，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對用戶的干擾，僅有少部分用戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的用戶毋需緊張。
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