Gogoro新車款「軟體定義」再升級 LTE連網可遠端遙控

Gogoro在今年3月中旬宣布推出升級SSmartcore智駕電控系統、增加LTE連網的Gogoro SuperSport ACE，並且在4月間正式開通與中華電信合作的LTE連網服務之後，筆者終於也實際騎乘此款升級諸多功能的新車，同時一窺Gogoro日後以「軟體定義」的功能升級模式，同時推測其未來可能的商業模式。

先簡單介紹此次在Gogoro SuperSport ACE的幾個重點：升級SSmartcore智駕電控系統、增加軟體定義功能、增加LTE連網功能，其他還包含升級低功耗藍牙5.0規格，以及支援MP3音訊播放，但相較前面三項升級內容，主要是改善藍牙連接傳輸頻寬與耗電問題，同時讓車輛播放音樂音質提升，在現有體驗上暫時還沒有太大改變，因此這次就不特別介紹。

至於Gogoro SuperSport ACE也換上對應7.6kW輸出功率的新款G2.2斜齒式馬達，以及採用FloDrive Sport皮帶、針對運動車款打造的驅動系統，其他則包含採用前14吋、後13吋的輪胎配置，以及包含賽道碼錶模式、金屬煞車油管、新版Class D等級大燈、190mm打孔碟盤設計等。

外觀設計則採用Super Sport專屬銘牌、新型椅墊設計、窄化設計的風鏡、運動化的前擾流飾板、鋁合金土除，甚至也因應使用者心聲將車後方的牌照框上移，避免在外駐車時容易被其他車撞歪。

▲採用印上SuperSport字樣的跑格小風鏡

▲一樣換上新款FLO DRIVE Sport運動化皮帶傳動系統，馬達也採用去年車款陸續升級，具備7.6kW輸出功率的新款G2.2斜齒式馬達

升級SSmartcore智駕電控系統

這次採用升級SSmartcore智駕電控系統設計，分別將控制電路系統的ECU控制元件，以及控制馬達運轉的MCU控制元件效能提升，不僅將運作時脈提升，同時也加大記憶體空間，讓控制元件可以處理更多數位訊號指令，更代表能使馬達對應更細膩控制。

此外，這次設計也預留更多數位連接空間，不僅代表未來Gogoro可針對車款推出更豐富的升級套件，讓既有車款可直接透過安裝方式升級功能，在開放給PBGN聯盟車款使用之下，更可創造更多應用可能性，藉此改變過往車款僅能就外裝部分作升級，卻難以透過電路系統升級更多應用功能的限制。

▲透過升級SSmartcore智駕電控系統設計，除了在處理效能、對應記憶體等均大幅提升

以「軟體定義」方式升級使用功能

在此次升級SSmartcore智駕電控系統的Gogoro SuperSport ACE中，其實預留兩項可選購功能，分別是TCS循跡控制與定速巡航兩項功能。

而這兩項功能，其實是透過電路系統與馬達系統搭配控制，單純透過「軟體定義」，或是類似半導體產業的「FPGA」 (Field Programmable Gate Array,現場可程式化邏輯閘陣列)定義方式，藉由電路系統調整馬達轉速輸出方式，達成貼近硬體設計的TCS循跡控制效果，以及定速巡航功能。

▲從Gogoro SuperSport ACE開始，將可透過「軟體定義」方式增加新功能

▲TCS循跡控制效果是否開啟，一樣可以透過儀表板確認

TCS循跡控制效果：

定速巡航功能：

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由於可透過軟體定義方式啟動，意味所有硬體端功能早已在車輛上完成設計，使用者僅需透過軟體方式啟動即可使用，因此也讓車主在購車之後才想到要追加這些功能時，透過Gogoro線上商店點選購買，即可透過網路更新「解鎖」這些功能。

在這樣的設計理念下，更代表未來從Gogoro SuperSport ACE之後的車款，更多功能都可以透過軟體定義方式取得，同時Gogoro也能透過這樣的方式開啟全新車輛銷售模式，並且可讓車款生產規格更加簡化，車主在選購車款時也不用考量太多，因為日後都能隨時透過付費購買方式升級。

▲直接透過app選擇付費解鎖TCS循跡防滑系統，或是定速巡航模式功能

以LTE連網功能增加更多智慧應用模式

此次在Gogoro SuperSport ACE增加的LTE連網功能，目前是與中華電信合作，由於是透過額外安裝方式使用，因此去年推出的MY22 車款如Gogoro 2、Gogoro 3與未來推出PBGN車款也能在後續付費安裝升級，並且透過升級版Gogoro app使用LTE連網應用功能，例如遠端啟動車輛、開啟坐墊，或是讓車輛發出聲音等。

▲透過LTE連網，可以實現遠端控制車輛更多功能

相關設計實際上源自GoShare服務，但所有車輛控制權會全數交給車主，Gogoro並不會有任何介入，避免產生任何爭議。而在車款加入LTE連網功能，則是為了實現遠距監控車輛狀態、控制車輛，甚至可以透過連網產生更多車輛應用可能性，例如遠端將車輛座椅打開，即可讓車輛變成臨時包裹收納箱，而當家人臨時需要用車時，也能由外出的車主透過app遠端啟動車輛，但基於安全考量，目前並未提供遠端關閉車輛的功能。

而配合LTE連網功能，車主也能隨時檢視車輛狀況，或是確認車輛停放位置，解決過往僅透過藍牙與車輛連接的應用侷限問題。

▲目前Gogoro條列可以透過LTE連網功能取得車輛資訊，以及遠端控制功能，未來也會因應不同需求持續增加

Gogoro的下一步？

從Gogoro SuperSport ACE開始，Gogoro藉由升級的SSmartcore智駕電控系統，增加車輛更多升級空間，同時也讓PBGN合作夥伴未來推出車款能有更多應用可能性。

而透過先將硬體升級，或是日後藉由原本預留電路接點安裝空間加裝新設備，更讓日後推出車款有更大升級彈性，加上可以讓使用者購車後，再視個人需求線上付費解鎖新功能，亦可讓使用者在購車時不必有太大選擇煩惱，或是擔心需要特定功能時是否只能換另一台車。

這樣的設計自然也能讓Gogoro日後推出車款更加簡化，車輛本身的販售方案也能更簡單，使用者可以像挑選合適的iPhone之後，回家再慢慢思考要付費下載哪些合適自己的車輛功能，甚至Gogoro日後也能透過限期體驗方式，讓使用者感受特定功能是否適合自己，進而吸引使用者額外付費購買使用。

藉由這些特性，或許將使未來的Gogoro車款可以變得更有趣。

此次車輛外觀特色：

▲此次車輛採用帶有些漸變效果的色澤，會隨著不同角度折射不同色彩

▲一樣採用BOSCH ABS 10 雙迴路煞車系統

▲阻尼可調後避震設計

▲大燈升級Class D規格，照射角度擴大2倍、最大亮度提升3倍，同時斜板下的側裙也做得更明顯一些

▲龍頭部分一樣採裸把設計

▲龍頭部分一樣採裸把設計

▲前方置杯架的壓按彈出機構略為不同，機構上在壓回時可以變得更容易固定，同時內側一樣提供USB充電孔

▲車廂內一樣提供充電座，同時置物空間也相當足夠

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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