Google I/O 2022將至 用Flutter打造彈珠台遊戲迎接

為了迎接Google I/O 2022的到來，Google稍早推出以Flutter程式框架，搭配Flame遊戲引擎打造一款適用於Android、iOS執行的彈珠台遊戲。

Flutter程式框架是由Google開發，本身採開放原始碼架構打造，主要作為行動應用軟體開發套件，但也能用於跨平台內容設計，目前可對應Android、iOS、Windows、macOS、Linux，甚至是Google後續推出的Fuchsia作業系統環境使用。

而此次作為示範的彈珠台遊戲，則是額外加上可加快遊戲開發的Flame引擎技術，背後則採用Firebase開發平台，同時也說明將使開發者簡化在Android、iOS等跨平台環境開發難度，並且讓實際開發內容可以在不同平台以相同形式、操作體驗呈現。

除了跨平台之間打造內容的差異，不同Android手機之間呈現相同app的結果，有時也會存在明顯不同，例如螢幕大小、解析度、顯示比例，或是螢幕採平面或雙側曲面設計，都會影響app實際操作感受，因此Google也持續透過調整開發工具，讓開發者能以更簡單、直覺方式打造應用服務內容，甚至也能因應開發者同時會在多平台打造內容的需求，透過單次開發流程，即可透過Google的開發工具輸出對應不同平台環境版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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