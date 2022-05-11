健康益友App無法註冊？ 網友抱怨莫名被列黑名單

台灣最近疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，12日起居家隔離、自主防疫和居家檢疫對象使用家用快篩檢測為陽性，可以透過「健康益友」App與醫師視訊並確認快篩結果以進行評估與通報。不過有一名網友就抱怨，無法正常使用「健康益友」App，許多網友看了也紛紛表示自己還被列為「黑名單」。

原PO在PTT以「衛福部推的『健康益友』App根本無法用？」為題發文表示，新聞整天在那邊洗「健康益友」這個可以視訊看診的App，衛福部網頁也在宣傳這個App的資訊，「結果剛剛試了一下，根本無法註冊啊？這又是花了多少錢啊？你各位可以順利使用嗎？」

網友紛紛留言，「你現在才發現？」、「有待加強，但可以用」、「已經核對兩天了（居家隔離檢疫方案）」、「不期不待沒有傷害，直接用診所的LINE吧」、「功能未啟用，急診醫生爆量，註冊好也不能用」、「科技始終來自於人力」、「看評論就知道多糟了，要多試才註冊的進去」。

也有不少網友指出自己不但無法註冊，還被列為黑名單，「我剛試也黑名單（用手機號碼註冊時顯示黑名單）」、「黑名單勒。民脂民膏這樣花的？可悲」、「我家兩個確診才剛解隔離，我居隔的時候有下載不過沒去註冊，看到這篇想說怎麼可能不能用，沒想到是黑名單」、「政府的App怎會預設黑名單？警總再現？」、「真的不行欸，是健保快譯通的電話被黑名單」。

健康益友App是由衛福部、僑委會與急診醫學會共同開發的防疫平台，主要提供24小時遠距諮詢服務，其他還有藥品諮詢、心理諮商等服務，確診者、居家隔離者可使用內建的醫療諮詢功能。首次使用健康益友App時需要先使用手機號碼註冊並完成驗證，然後選擇「防疫專案」或「確診居家隔離檢疫專案」，不同專案會有不同的功能可使用。

商品推薦