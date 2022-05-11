快訊

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

本土確診「成長12%」增5.7萬例 死亡個案8例

WHO「逆風」 譚德塞批評：中國清零政策「不可持續」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康益友App無法註冊？ 網友抱怨莫名被列黑名單

聯合新聞網 / 綜合報導
有不少網友指出自己不但無法註冊，還被列為黑名單，「我剛試也黑名單（用手機號碼註冊時顯示黑名單）」圖擷自PTT
有不少網友指出自己不但無法註冊，還被列為黑名單，「我剛試也黑名單（用手機號碼註冊時顯示黑名單）」圖擷自PTT

台灣最近疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，12日起居家隔離、自主防疫和居家檢疫對象使用家用快篩檢測為陽性，可以透過「健康益友」App與醫師視訊並確認快篩結果以進行評估與通報。不過有一名網友就抱怨，無法正常使用「健康益友」App，許多網友看了也紛紛表示自己還被列為「黑名單」。

原PO在PTT以「衛福部推的『健康益友』App根本無法用？」為題發文表示，新聞整天在那邊洗「健康益友」這個可以視訊看診的App，衛福部網頁也在宣傳這個App的資訊，「結果剛剛試了一下，根本無法註冊啊？這又是花了多少錢啊？你各位可以順利使用嗎？」

網友紛紛留言，「你現在才發現？」、「有待加強，但可以用」、「已經核對兩天了（居家隔離檢疫方案）」、「不期不待沒有傷害，直接用診所的LINE吧」、「功能未啟用，急診醫生爆量，註冊好也不能用」、「科技始終來自於人力」、「看評論就知道多糟了，要多試才註冊的進去」。

也有不少網友指出自己不但無法註冊，還被列為黑名單，「我剛試也黑名單（用手機號碼註冊時顯示黑名單）」、「黑名單勒。民脂民膏這樣花的？可悲」、「我家兩個確診才剛解隔離，我居隔的時候有下載不過沒去註冊，看到這篇想說怎麼可能不能用，沒想到是黑名單」、「政府的App怎會預設黑名單？警總再現？」、「真的不行欸，是健保快譯通的電話被黑名單」。

健康益友App是由衛福部、僑委會與急診醫學會共同開發的防疫平台，主要提供24小時遠距諮詢服務，其他還有藥品諮詢、心理諮商等服務，確診者、居家隔離者可使用內建的醫療諮詢功能。首次使用健康益友App時需要先使用手機號碼註冊並完成驗證，然後選擇「防疫專案」或「確診居家隔離檢疫專案」，不同專案會有不同的功能可使用。

衛福部 手機 視訊

延伸閱讀

他社交距離APP出現一排紅字 網揭2大使用前提「否則根本沒用」

家長必看！醫師整理「孩童確診可用藥」 趕快備起來

「天降確診於斯人也」頻傳被染疫 她還遭衛福部嗆：要怎樣

快篩戳2.5公分？醫再深戳轉5圈愣「2親友陰轉陽」：該信說明書嗎

相關新聞

iPod停產！蘋果宣布最後一代產品售完即止

蘋果公司（Apple）周二宣布將停產20多年前顛覆音樂和電子業的開創性裝置iPod。iPod是在2001年10月首次上市...

健康益友App無法註冊？ 網友抱怨莫名被列黑名單

台灣最近疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前也宣布雖然家用快篩陽性後不可出門，但可以透過「健康益友」App與醫師視訊並確認快篩結果以進行評估與通報，不過有一名網友就抱怨，無法使用「健康益友」App，許多網友看了也紛紛表示自己還被列為「黑名單」。

川普將重返推特？ 馬斯克預告將撤川普封殺令

川普有望重返推特？甫收購推特的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）10日預告打算推翻對美國前總統川普的...

台灣之星大斷訊原因曝光「台電設備故障」 網友氣衝4年前斷訊文崩潰開罵

台灣之星今（10）日下午1點左右無預警斷訊，不少用戶哀號完全收不到訊號，台灣之星到下午2點47分左右才慢半拍地稱斷訊原因為「台電設備故障」導致，但不少網友稍早等不到回應，直接湧進官方臉書粉絲團4年前「斷訊文」開轟「破網路」、「被台大（台灣大哥大）合併也不要這麼兇猛斷全台啊」，還有人一度以為自己是不是忘了繳錢而遭到斷訊。

Intel打造雲端串流專用顯示卡 今年第3季有望亮相

在2020年底時，Intel就曾透露將以Xe-LP架構打造伺服器等級使用GPU，而在此次舉辦的Intel ViviON活動中，則是宣布將推出針對雲端運算、串流應用打造的Artic Sound M顯示卡，預計在今年第三季出貨。

對決NVIDIA AMD新增3款Radeon RX 6000系列顯示卡

AMD稍早宣布擴充Radeon RX 6000系列顯示卡，分別增加Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT與Radeon RX 6650 XT，均以RDNA 2顯示架構打造，藉此強化Radeon RX 6000系列顯示卡陣容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。