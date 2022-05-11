對決NVIDIA AMD新增3款Radeon RX 6000系列顯示卡
AMD稍早宣布擴充Radeon RX 6000系列顯示卡，分別增加Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT與Radeon RX 6650 XT，均以RDNA 2顯示架構打造，藉此強化Radeon RX 6000系列顯示卡陣容。
此次推出的三款顯示卡，分別鎖定NVIDIA GeForce RTX 3090、3070與3060顯示卡效能級距，AMD更強調Radeon RX 6950 XT在4K解析度遊戲整體執行效能更超越GeForce RTX 3090，但功耗表現卻更低，僅為335W (GeForce RTX 3090平均功耗為350W)。
而Radeon RX 6750 XT則鎖定1440P解析度遊戲體驗，主要對比對象為GeForce RTX 3070，熱功耗則是250W，至於Radeon RX 6650 XT則鎖定1080P解析度遊戲體驗，競爭對象則是GeForce RTX 3060，熱功耗為180W。
至於建議售價方面，Radeon RX 6950 XT將以1099美元銷售，Radeon RX 6750 XT建議售價為549美元，而Radeon RX 6650 XT建議售價則是399美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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