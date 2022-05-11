Intel打造雲端串流專用顯示卡 今年第3季有望亮相
在2020年底時，Intel就曾透露將以Xe-LP架構打造伺服器等級使用GPU，而在此次舉辦的Intel ViviON活動中，則是宣布將推出針對雲端運算、串流應用打造的Artic Sound M顯示卡，預計在今年第三季出貨。
Artic Sound M採用與Arc A系列顯示卡同基礎架構，區分熱設計功耗在150W的ACM-G10，以及鎖定75W熱設計功耗的ACM-G11，兩者均以PCIe Gen 4作為連接介面，主要鎖定雲端加速、視覺運算與多媒體串流處理等應用需求。
而Arctic Sound M將可對應最高30路的Full HD影像串流、40路的遊戲串流，以及62個虛擬化應用，並且對應150 TOPS (每秒150兆次)運算效能，同樣原生支援AV1硬體編解碼，以及XMX AI加速與即時光影追跡效果。
Intel表示，Artic Sound M將由Dell、Supermicro、浪潮 (Inspur)與杭州華三通信技術 (H3C)等15家合作夥伴推出相關設計產品，預計在今年第三季推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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