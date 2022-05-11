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Intel旗下人工智慧團隊 推出第二代人工智慧處理器可增加執行效率

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Intel VisiON活動中，Intel宣布由旗下人工智慧團隊Habana Labs宣布推出第二代人工智慧處理器，其中包含用於訓練的Habana Gaudi2，以及用於推論的Habana Greco。

其中，用於訓練的Habana Gaudi2在ResNet-50機器視覺模型及BERT自然語言處理模型訓練資料吞吐量，約為NVIDIA A100的2倍，而用於推論的Habana Greco則可對應執行效率。

兩款處理器均以7nm製程生產，並且開放現有Habana處理器用戶使用，更與Supermicro合作推出Gaudi2訓練伺服器，預計會在今年下半年推出，而與全球最大私有儲存系統公司DDN合作部分，則將打造全新DDN AI400X2儲存方案。

Habana Gaudi2維持先前採用架構，並且整合傳輸頻寬達每秒2.45TB、總計96GB容量的HBM2E記憶體，並且配置24組100GbE RoCE NIC網路卡，可透過網路串接方式進行算力擴充。而Habana Greco則預計在2022年下半年提供測試樣品，預計在2023年第一季推出，本身具備晶片端媒體內容編碼功能，支援HEVC、H.264、JPEG與P-JPEG等常見規格，支援Bfloat 16、FP16、INT8/UINT8、INT4/UINT4運算模式，藉此對應更具彈性的推論運算模式。

目前包含Mobileye、Leidos、Supermicro與DDN都會是Habana Gaudi2首波合作夥伴，預計應用在自駕車訓練、醫療影像分析，或是產線檢測等應用，而Intel也將提供SynapseAI軟體，讓使用者能更容易針對深度學習模型進行最佳化，透過增加幾行編碼內容即可簡化模型移植流程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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