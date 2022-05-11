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Intel執行長強調數位化轉型的重要性 PC仍扮演舉足輕重地位

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Intel VisiON活動上，Intel執行長Pat Gelsinger強調數位化轉型的重要性，同時也強調Intel在目前全球企業推動數位化轉型扮演重要角色。

Pat Gelsinger表示，如同智慧型手機改變傳統運算模式，現在的運算模式也無法沒有人工智慧技術輔助，PC在目前的數位化轉型趨勢依然有舉足輕重地位，而Intel更在這些數位化轉型扮演重要推動角色，透過旗下處理器產品加速各類運算模式轉型。

而在此次Intel VisiON活動中，除了揭曉新款Core HX系列筆電處理器、推出第二代人工智慧處理器Habana Gaudi2，更宣布推出雲端伺服器使用顯示卡Arctic Sound-M，Intel更宣布代號Sapphire Rapids的第4代Xeon可擴充處理器已經從即日起出貨，今年內還將陸續推出更多型號規格。

另外，Intel也將與管理諮詢公司Accenture合作啟動Project Apollo項目，將提供企業超過30個開源的AI解決方案套件，讓企業能在現場、雲端和邊緣環境中更容易導入人工智慧技術，首波套件預計在未來幾個月內推出。

針對先前公布的IPU產品部分，Intel分別公布新款代號Hot Springs Canyon的FPGA + Intel架構平台，以及Mount Morgan (MMG) ASIC特殊應用積體電路設計，另外也將推出次世代800GB產品。

在此次活動上，Intel更宣布與和碩合作應用旗下5G連網技術，藉此打造FlexRAN小型基地台設備，並且推出支援5G連接技術的網路攝影機，同時也宣布美國阿貢國家實驗室的新一代Aurora超級電腦將採用搭載HBM記憶體設計、代號Sapphire Rapids的第4代Xeon可擴充處理器，搭配代號Ponte Vecchio的Intel資料中心GPU，藉此對應2 exaFLOPS的峰值效能，同時也能藉由Ontel oneAPI與各類應用服務串接。

其他部分，則包含與Bosch合作開發保密AI解決方案，讓Bosch能夠在公有雲秘密地訓練其類神經網路，並且透過Intel Smart Edge、Xeon D處理器，讓Blue White Robotics開發一款新型的自主農業解決方案，將種植者現有的設備轉變為連結至網路管理平台的自主曳引機車隊。

至於與Nourish + Bloom Market合作部分，則是透過電腦視覺技術打造自助結帳系統，甚至透過自動化技術打造完全自主的商店購物體驗，藉此因應在後疫情時代改變的零接觸購物型態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI

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