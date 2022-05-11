Instagram將能用NFT秀個人數位收藏 整合擴增實境應用

Meta執行長Mark Zuckerberg透露，將從近日起開始在Instagram服務內測試NFT內容，將可讓使用者在Instagram服務內展示個人數位收藏。

今年3月中旬在西南偏南2022 (SXSW 2022)活動中，Mark Zuckerberg其實就曾預告很快就能透過Instagram使用NFT內容，而此項功能預計會在近日內正式推出，讓使用者與創作者可以在Instagram展示NFT內容。

而除了Instagram，依照先前說明，包含Facebook、Messenger、WhatsApp也都會加入使用NFT內容功能，藉此讓使用者或創作者的NFT內容可以在Meta服務家族流通使用。藉此擴展元宇宙應用。

此外，預計近期加入支援使用NFT內容的Instagram，之後也會透過擴增實境方式在IG Stories內呈現NFT內容，並且整合進Spark AR技術，至於目前支援的NFT內容平台，則包含Ethereum、Polygon、Solana，以及Flow等區塊鏈上運作的NFT項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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