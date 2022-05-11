SanDisk Professional針對專業需求 推新款模組化SSD儲存設備

去年宣布啟用鎖定高階專業儲存需求的全新SanDisk Professional品牌之後，Western Digital再次於What's Next Western Digital活動上公布SanDisk Professional及SanDisk旗下儲存新品。

其中，在SanDisk Professional PRO-BLADE系列中，則是將模組化設計與NVMe SSD結合，讓SSD本體能以「彈匣」 (mag)形式設計，並且可配合PRO-BLADE TRANSPORT配件單獨使用，或是透過PRO-BLADE STATION配件組裝4組SSD。

PRO-BLADE系列主要鎖定高速讀寫、可在任何場景穩定使用的需求，「彈匣」本身透過客製化40pin針腳與配件連接使用，並且以鋁合金外殼作為保護，可承受3公尺跌落衝擊力道，同時也對應4000磅 (約1814公斤)的壓力抵抗，使用者可將現場拍攝內容直接透過設備轉錄至SSD存放，並且直接將SSD交給後續編輯流程，期間無須進行額外資料轉存操作。

耐用度部分，單組「彈匣」配合PRO-BLADE TRANSPORT，或是PRO-BLADE STATION配件使用，約可對應超過2000次完全寫入次數，而依序讀取速度約達3Gbps，依序寫入速度則可達每秒2.6Gbps。

至於在PRO-BLADE TRANSPORT連接埠部分則是採USB 3.2 Gen 2 × 2 Type-C規格，可對應20Gbps傳輸速率，而在PRO-BLADE STATION則是透過Thunderbolt 3連接埠運作，藉此對應更高傳輸速率。

而在SanDisk品牌部分，則是推出新款Extreme PRO UHS-I記憶卡，分別對應標準S及miceo SD規格，同相較先前推出的Extreme PRO UHS-I記憶卡對應每秒170MB讀取速度，此次則是將讀取速度增加至每秒200MB，同時也推出可對應相同存取速度表現的PRO-READER讀卡機配件。

另外，針對雲端儲存應用需求，Western Digital也宣布推出業界首款22TB CMR硬碟，以及26TB UltraSMR硬碟，並且針對工作需求推出讀取速度可達每秒5150MB的新款PCIe Gen4 NVMe SSD SN740，同時更針對玩家需求推出新款WD_BLACK SN850X NVMe SSD，以及WD_BLACK P40 Game Drive SSD。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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