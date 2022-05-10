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用戶成原始人暴怒！台灣之星斷訊1小時多 公司說明：台電設備故障

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台灣之星大斷訊原因曝光「台電設備故障」 網友氣衝4年前斷訊文崩潰開罵

聯合新聞網 / 綜合報導
5月15日前台灣之星推出與台灣大哥大合併前最後一檔單辦門號優惠，申辦再享5G台灣隊4大升級紅利。圖／台灣之星提供
5月15日前台灣之星推出與台灣大哥大合併前最後一檔單辦門號優惠，申辦再享5G台灣隊4大升級紅利。圖／台灣之星提供

台灣之星今（10）日下午1點左右無預警斷訊，不少用戶哀號完全收不到訊號，台灣之星到下午2點47分左右才慢半拍地稱斷訊原因為「台電設備故障」導致，但不少網友稍早等不到回應，直接湧進官方臉書粉絲團4年前「斷訊文」開轟「破網路」、「被台大（台灣大哥大）合併也不要這麼兇猛斷全台啊」，還有人一度以為自己是不是忘了繳錢而遭到斷訊。

台灣之星日前才在官網和粉絲團推出「合併台灣大哥大前最後一檔」的5G和4G不限速吃到飽方案，月租費各為每月599元及299元，綁約30個月，還聲稱5G費用比別家便宜800元，優惠到5月15日為止。沒想到今日下午1點左右無預警斷訊，至下午2點40分時，有用戶一度出現「3G」訊號後又再次沒訊號，讓不少用戶相當不滿，跑到台灣之星粉絲團抗議

下午2點多，台灣之星一度出現訊號，只不過是3G，隨後轉為無訊號。（讀者提供）
下午2點多，台灣之星一度出現訊號，只不過是3G，隨後轉為無訊號。（讀者提供）

由於斷訊當下，台灣之星也未及時在粉絲團更新訊息，不少網友跑到2018年1月25日當時發布的「斷訊資訊」開罵，表示「瞬間變成幽靈人口」、「哪來的破電信」、「雙北沒訊號」、「兩支剛預繳完一年費用就罷工是怎樣啦！」、「沒網路快1小時了啦」、「這陣子一直斷網，搞什麼阿....要合併開始撤基地台喔。」

也有網友氣憤地說，「網路上課被記曠課台灣之星要負責？」、「在等重要電話欸，要斷多久？」、「太誇張，正在處理公事的怎麼辦，影響那麼多人，不用出面說明嗎。」、「還好我已經跳船了（指換電信公司）」、「經過這次，我決定換電信業者。」

網友等不及台灣之星回應，跑到4年前的「斷訊文」開罵。（翻攝自台灣之星官網）
網友等不及台灣之星回應，跑到4年前的「斷訊文」開罵。（翻攝自台灣之星官網）

據了解，台灣之星在下午2點47分左右發文表示，「因台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用，目前我們的工程大哥在全力搶修中，現在已經陸續恢復通訊，有造成不便，請粉絲們見諒，修復完畢小編也會立馬更新給大家，真的非常抱歉。」不過《聯合新聞網》至下午3點前測試，訊號仍未恢復。

台灣之星粉絲團表示，「因台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用。」（翻攝自台灣之星臉書粉絲團）
台灣之星粉絲團表示，「因台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用。」（翻攝自台灣之星臉書粉絲團）

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