Instagram本周起支援NFT！這地區展開測試 臉書未來將跟進

Meta 執行長馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg）曾在 3 月宣布 Instagram 將支援 NFT，今天他與 Instagram 負責人 Adam Mosseri 進一步表示本週 IG 就會在美國開始測試 NFT 了！

祖克柏還表示 Facebook 也即將推出類似功能，同時還能透過他們自家的 Spark AR 將 AR 化的 NFT 放在 IG 限動中。Adam Mosseri 也補充，在 Instagram 發布、分享 NFT 不會產生額外費用。

Instagram 會第一時間支援以太坊、Polygon 的 NFT，然後在短時間內就會支援 Flow、Solana，第三方錢包部分則是第一時間支援 Rainbow、MetaMask 和 Trust Wallet，之後支援 Coinbase、Dapper 和 Phantom 等。

Mosseri 在聲明中特別強調，不管是 NFT、區塊鏈還是 Web3，都是為了將信任和權力分配給更廣泛的大眾；雖然 Instagram 是一個中心化平台，但希望透過支援 NFT 從小處著手向社群學習去中心化經驗，吸引更多創作者與收藏者加入，並且讓更多人更容易接觸到區塊鏈跟 Web3。

不過要注意的是，Instagram 支援 NFT 初期僅限於美國部分受邀的測試人員跟創作者，身處亞洲的我們可能還要再等一陣子了。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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