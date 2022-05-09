iPhone用戶集體怒告蘋果「廣告不實」 纏訟6年和解金連充電頭都買不起

為何iPhone越更新越慢？沒想到真相竟是「蘋果故意的」。日前，一場纏訟6年之久的集體訴訟終於達成和解，蘋果在2015年遭iPhone 4S用戶集體指控欺騙用戶更新iOS 9系統後再故意降低iPhone 4S的速度。

根據外媒《AppleInsider》報導，蘋果於2015年遭到美國紐約及新澤西州的iPhone 4S用戶集體指控，控訴蘋果在2015年誘騙用戶更新iOS 9再故意降低iPhone 4S的速度，訴訟內容稱「蘋果虛假地宣傳更新iOS 9後與iPhone 4S相容的資訊」，用戶們紛紛痛斥更新iOS 9反而顯著降低iPhone 4S的性能。

經過6年多纏訟，雙方終於達成和解，依據最初的和解協議，蘋果將支付500萬至1500萬美元（約1億4千萬至4億4千萬元新台幣）和解金，但最終蘋果將賠償每位受害者15美元（約新台幣445元），15美元賠償金是依iPhone 4S目前在二手市場售價而定，諷刺的是，纏訟6年後的結果只是換來連蘋果充電頭（官網定價590元）都買不起的賠償金。

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