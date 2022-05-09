因公司重返辦公政策決定離職 蘋果機器學習總監曝關鍵原因

因為公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，使得蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow決定離開。

蘋果方面尚未公布Ian Goodfellow即將離開的消息，而就The Verge網站記者Zoë Schiffer取得內容顯示，Ian Goodfellow離開的原因或許與蘋果開始要求重返辦公室工作有關。

在Ian Goodfellow向內部員工寄送電子郵件內容提到，認為更彈性的工作型態才符合其團隊最佳運作模式，顯然與蘋果當前要求員工重返辦公室的政策衝突，可能因此成為Ian Goodfellow決定離開蘋果的因素。

尤其在目前越來越多公司決定開放彈性辦公，讓員工可以自行決定是否以遠距形式工作，或是依照需求回到辦公室，加上Ian Goodfellow專長在機器學習相關技術，更是目前許多公司希望擴大發展項目，因此離開蘋果之後，或許會有更多發展機會。

在加入蘋果之前，Ian Goodfellow曾在Google任職多年，除了擔任軟體工程師之外，後來更擔任資深研究科學家，並且投入生成對抗對抗網路技術，藉此提高機器學習精度表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦