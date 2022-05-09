因公司重返辦公政策決定離職 蘋果機器學習總監曝關鍵原因
因為公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，使得蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow決定離開。
蘋果方面尚未公布Ian Goodfellow即將離開的消息，而就The Verge網站記者Zoë Schiffer取得內容顯示，Ian Goodfellow離開的原因或許與蘋果開始要求重返辦公室工作有關。
在Ian Goodfellow向內部員工寄送電子郵件內容提到，認為更彈性的工作型態才符合其團隊最佳運作模式，顯然與蘋果當前要求員工重返辦公室的政策衝突，可能因此成為Ian Goodfellow決定離開蘋果的因素。
尤其在目前越來越多公司決定開放彈性辦公，讓員工可以自行決定是否以遠距形式工作，或是依照需求回到辦公室，加上Ian Goodfellow專長在機器學習相關技術，更是目前許多公司希望擴大發展項目，因此離開蘋果之後，或許會有更多發展機會。
在加入蘋果之前，Ian Goodfellow曾在Google任職多年，除了擔任軟體工程師之外，後來更擔任資深研究科學家，並且投入生成對抗對抗網路技術，藉此提高機器學習精度表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【好笑】笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
▪ 【快報】蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
▪ 【教學】IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
▪ iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言