Google將在Google Cloud業務組建Web 3.0應用發展團隊

在諸多科技業者均表明進軍Web 3.0應用發展後，Google稍早也宣布在Google Cloud雲端業務組建Web 3.0應用發展團隊，希望向市場提供諸多Web 3.0應用相關服務。

依照Google Cloud副總裁Amit Zavery說明，此舉並非代表Google將擴展區塊鏈、加密貨幣等項目發展，而是希望提供Web 3.0相關應用技術，讓更多計畫投入Web 3.0應用發展的企業能善用此類資源。

因此相較諸多業者希望佈局Web 3.0趨勢，並且在此市場爭取更多獲利機會，Google目前的作法則是提供技術資源，協助更多企業投入Web 3.0應用市場，並且透過提供相關技術形式獲利。、

新組建團隊將包含直接參與Web 3.0技術開發的員工，以及對此感興趣，並且利用原本工作閒暇時間開發產品的員工，並且透過Google Cloud雲端運算平台資源建構各類Web 3.0應用服務。除了計畫讓建構服務可在Google Cloud上運行，Google更計畫將服務擴展至AWS或Azure等第三方公有雲服務使用。

在此之前，其實Google也曾表態看好Web 3.0市場趨勢發展，同時也透露已經著手投入區塊鏈、加密貨幣應用，但並未說明是否直接透過此類技術獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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