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馬斯克野心超大！要讓Twitter用戶數在6年後成長4倍以上

聯合新聞網 / 楊又肇

紐約時報報導指出，在Elon Musk（馬斯克）的規劃中，希望能在2025年讓Twitter用戶人數從現有的2.17億人增加至6億人，並且在2028年成長至9.31億人，意味在未來6年後至少將成長4倍以上。

在紐約時報取得募資簡報內容中，更透露Elon Musk計畫推出暫定名稱為「X」的付費服務，並且希望此項服務使用人數可達1.04億人。不過，在簡報內容並未特別提及此項訂閱付費服務內容細節，但與其會與現有免費使用服務版本有明顯落差，例如去除廣告，或是增加更多使用功能。

而在營收方面，簡報內容更預期Twitter在2028年的營收可達264億美元，大約是目前年營收50億美元的5倍以上，但其中預期將大幅擺脫對於廣告營收的依賴，將從現行的90%佔比減少為45%，並且提高付費訂閱服務所帶來營收佔比。同時，Twitter也將增加更多主要服務之外的營收來源，例如日前推出的導購及小費打賞功能所帶動營收，預期也會在2023年開始增加至1500萬美元，預計在2028年增加至13億美元。

在此之前，Elon Musk曾透露將向政府機構、商業用戶收取更多功能使用費，並且向一般使用開放更多免費功能，甚至也提出將現行以每月3美元收費使用的Twitter Blue服務，將使訂閱費用下調為2美元，藉此吸引更多人使用，進而提高Twitter整體營收。

不過，目前暫時還無法確認Twitter是否能像Elon Musk規劃般順利成長，尤其在此項服務已有相當久的發展時間，要在未來短短幾年時間內使用護人數大幅增長，並且推動營收翻倍增加，顯然是相當大的挑戰，但如果Elon Musk再次實現「不可能的任務」，勢必又會讓自己的身價大幅增長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約時報 廣告

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