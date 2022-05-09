DJI小型空拍機Mini 3 Pro 5月10日登場 實機運作影片搶先看

DJI確定將在5月10日晚間舉辦主題為「旋即有戲」 (a twist in the plot)的新品發表會，有可能將揭曉名為Mini 3 Pro的小型空拍機。

而在目前曝光消息中，甚至已經有YouTuber上傳完整開箱及實機運作影片，其中不僅包含新款空拍機，更包含移除外部天線設計、整合螢幕顯示功能的手持控制器配件。

從整體來看，Mini 3 Pro採用更小、更輕盈的機身設計，其中更採低於250公克重量規格，意味使用者可在無須實名登記情況下，隨時啟用拍攝空景。不過，更輕盈的重量設計，意味Mini 3 Pro整體抗風性、最大飛行距離與高度都相對會受限。

不過，相關消息更指出Mini 3 Pro將搭載更高規格相機，並且能對應4K 60fps影片拍攝，相比先前推出的Mini 2最高僅限制在4K 30fps，加上支援HDR影片規格，預期能讓使用者更容易拍攝各類影片。

至於建議售價可能會低於1000美元，藉此吸引更多希望入手空拍機的玩家選購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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