快訊

整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

重返威權政治？菲律賓總統大選決戰星期一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tesla估2030年起每年銷售2000萬輛電動車 現今仍卡關這一原因

聯合新聞網 / 楊又肇

在Tesla稍早公布的2021年影響力報告中，透露將在2030年實現每年銷售2000萬輛電動車，並且佈署超過1500GWh的電力儲能規模，而這些數據在2021年分別為94萬輛及4GWh。

若Tesla順利在未來數年內持續成長的話，代表日後旗下推行電動車款將在全球地區累積超過數千萬輛，藉此降低數噸的二氧化碳排放量，另外預期也能大幅減少傳統車輛行駛期間產生噪音。而隨著電動車使用普及，連帶增加的電力儲能規模，預期也能推動更多電力應用發展。

不過，目前Tesla仍面臨全球產能不足情況，即便位於德州、柏林的超級工廠開始運作投產，目前仍難以支撐全球市場需求量。而即便擴大上海工廠規模，目前仍面臨疫情與零件運輸供應問題，使得Tesla整體產能仍受到影響。

而在一車難求情況下，造成部分二手車輛交易價格一度超過新車定價。另外，Tesla也提高部分地區的車款售價，例如在加拿大的Model Y長續航與高性能車款售價均增加約1000加幣 (約新台幣23033元)，以利舒緩諸多成本累加情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 上海 碳排放

延伸閱讀

2022連一半都還沒過完！　Volkswagen：今年電動車全部完售了

現在鴻海值得投資嗎？ 抱對方法就能賺進超額報酬

鴻海電動車業務 有望大成長

Apple Car不只找鴻海代工　蘋果聘請福特31年老將加強電動車開發

相關新聞

馬斯克野心超大！要讓Twitter用戶數在6年後成長4倍以上

紐約時報報導指出，在Elon Musk（馬斯克）的規劃中，希望能在2025年讓Twitter用戶人數從現有的2.17億人增加至6億人，並且在2028年成長至9.31億人，意味在未來6年後至少將成長4倍以上。

DJI小型空拍機Mini 3 Pro 5月10日登場 實機運作影片搶先看

DJI確定將在5月10日晚間舉辦主題為「旋即有戲」 (a twist in the plot)的新品發表會，有可能將揭曉名為Mini 3 Pro的小型空拍機。

因公司重返辦公政策決定離職 蘋果機器學習總監曝關鍵原因

因為公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，使得蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow決定離開。

一周數位爆報／蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」。

奧蘭多警察退休基金會提訴 控馬斯克收購Twitter違反佛州公司法

針對Elon Musk（馬斯克）以440億美元收購Twitter，位於美國佛羅里達州的奧蘭多警察退休基金會 (Orlando Police Pension Fund)提出訴訟，認為此項交易違反佛羅里達州的公司法第203條，亦即持有15%股權的股東要收購公司時，必須取得超過三分之二的其餘股東同意才能進行收購，否則將延後至3年後才能再提收購計畫。

Tesla估2030年起每年銷售2000萬輛電動車 現今仍卡關這一原因

在Tesla稍早公布的2021年影響力報告中，透露將在2030年實現每年銷售2000萬輛電動車，並且佈署超過1500GWh的電力儲能規模，而這些數據在2021年分別為94萬輛及4GWh。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。