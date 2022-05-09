Tesla估2030年起每年銷售2000萬輛電動車 現今仍卡關這一原因
在Tesla稍早公布的2021年影響力報告中，透露將在2030年實現每年銷售2000萬輛電動車，並且佈署超過1500GWh的電力儲能規模，而這些數據在2021年分別為94萬輛及4GWh。
若Tesla順利在未來數年內持續成長的話，代表日後旗下推行電動車款將在全球地區累積超過數千萬輛，藉此降低數噸的二氧化碳排放量，另外預期也能大幅減少傳統車輛行駛期間產生噪音。而隨著電動車使用普及，連帶增加的電力儲能規模，預期也能推動更多電力應用發展。
不過，目前Tesla仍面臨全球產能不足情況，即便位於德州、柏林的超級工廠開始運作投產，目前仍難以支撐全球市場需求量。而即便擴大上海工廠規模，目前仍面臨疫情與零件運輸供應問題，使得Tesla整體產能仍受到影響。
而在一車難求情況下，造成部分二手車輛交易價格一度超過新車定價。另外，Tesla也提高部分地區的車款售價，例如在加拿大的Model Y長續航與高性能車款售價均增加約1000加幣 (約新台幣23033元)，以利舒緩諸多成本累加情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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