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如同看天氣預報！ Google Cloud打造「蚊蟲熱點動態預測平台」Off!Cast

聯合新聞網 / 楊又肇

Google與推出歐護 (OFF!)防蚊液的美國莊臣 (SC Johnson)合作，透過Google Cloud雲端服務進行數據分析，打造可預測夏季蚊蟲遷移動態的預測平台「Off!Cast」。

「Off!Cast」運用美國莊臣所統計數據，加上Google Cloud雲端服務運算與分析功能，讓使用者能更方便透過線上即時更新確認蚊蟲聚集規模熱度，以及整體遷移狀態，藉此判斷是否做好防蚊蟲叮咬的準備。

而在相關數據分析中，更納入Google旗下Earth Engine數10億筆天氣數據，藉此建立估算模型，並且以動態圖像形式呈現蚊蟲動態。

由於許多疾病是透過蚊蟲傳染，甚至部分疾病更可能導致人們死亡，在目前氣候暖化越來越嚴重情況下，也造成蚊蟲孳生量大增，因此透過科學方式了解蚊蟲熱點動態，將能更容易提前做好防治準備，並且降低疾病傳染比例。

目前「Off!Cast」由美國莊臣負責營運，並且作為旗下歐護防蚊液產品宣傳項目之一，而此項線上即時預測服務除了提供美國境內蚊蟲聚集規模熱度預測，未來也會加入墨西哥、巴西等地區數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 防蚊 暖化

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