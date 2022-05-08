網易成立第一間美國境內遊戲工作室 詳細地點曝光

網易遊戲稍早宣布於德州奧斯汀成立第一間位於美國的遊戲工作室Jackalope Games，預計投入PC及家用主機遊戲內容製作。

而Jackalope Games將由資深遊戲開發者、Cryptic Studios共同創辦人Jack Emmert帶領。在此之前，Jack Emmert曾帶領製作《城市英雄》、《惡棍城市》等線上遊戲，同時也曾參與諸如《漫威英雄Online》等遊戲內容製作。

依照網易遊戲說明，Jackalope Games將在美國維持獨立運作，並且由網易遊戲提供所有遊戲開發所需資金，但在遊戲內容開發與銷售都將維持自主運作，藉此讓Jackalope Games能有更大發展可能性。

目前網易遊戲相當積極佈局海外市場，除了此次宣布成立第一家位於美國境內的遊戲工作室，日前更挖角前人中之龍工作室總監名越稔洋，並且在日本成立「名越Studio」 (Nagoshi Studio)遊戲工作室，除了將打造吸引日本遊戲玩家的作品，更預期佈局全球市場的消費級遊戲作品，同時也將鎖定高階作品市場需求打造內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦