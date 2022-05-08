中國吉利汽車攻手機市場 傳已收購魅族
去年9月宣布進軍手機市場的中國吉利汽車，今年初傳出透過旗下手機公司星紀時代向魅族接洽收購事宜，而稍早傳出消息更表示雙方交易已經處於交割階段。
不過，魅族方面並未對此作任何回應，而吉利方面也作任何說明，但強調旗下高階手機產品正以既定進程研發，並且計畫打造更開放的生態體系。
吉利去年宣布成立手機公司星紀時代，目標打造不侷限在中國市場，更計畫布局全球市場的手機產品，同時將與汽車智慧化應用銜接，更計畫讓手機能與低軌道衛星通訊技術對接。
就吉利汽車創辦人李書福說明，手機因為具備快速迭代更新特性，同時也能藉由app內容、硬體元件快速升級，並且對應各類使用需求，更不像車輛會有高度安全設計與在地法規等限制，因此許多技術與服務都能先透過手機試水溫，並且透過手機與車輛連動，加強車輛使用體驗，甚至可以將手機上的成功經驗複製到車輛上使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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