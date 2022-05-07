歐盟調查Apple Pay壟斷爭議 原來是PayPal背後捅刀

根據《愛瘋日報》報導，歐盟委員會今天正式宣布，反對美國 Apple 公司限制第三方服務訪問 iPhone 的 NFC 功能，從而限制 iOS 行動錢包的競爭。網際網路第三方支付服務商 PayPal，是支持歐盟對 Apple Pay 的反壟斷投訴的公司之一。

歐盟對Apple Pay的投訴由PayPal推動

PayPal 是對蘋果限制第三方應用程式訪問 iPhone 的 NFC 功能，提出非正式投訴的多家公司之一，這反過來又導致歐盟委員會發布了針對蘋果的反對意見聲明，PayPal 提出的投訴可能是歐盟週一對蘋果發起反對聲明的一個關鍵原因。蘋果僅在 iPhone 開放 Apple Pay 服務使用 NFC 功能，形同限制其他第三方電子錢包服務在 iPhone 上競爭。

歐盟委員會認為，蘋果不公平地限制了 NFC 晶片的使用，使 PayPal、Venmo、銀行和其他支付服務無法提供與 Apple Pay 相當的功能，這反過來又限制了 iPhone 用戶在商店裡的行動支付選項。

沒有第三方應用程式能夠訪問 iPhone 上的 NFC，因此 Apple Pay 是唯一可用的點擊支付方式。蘋果聲稱，這一限制是為了保障用戶的隱私和安全，但現在它將面臨歐盟的調查。

歐盟委員會已經通知蘋果，其初步觀點是蘋果濫用了其在 iOS 設備上的行動錢包市場的主導地位。通過限制使用一種用於在商店裡用行動設備進行非接觸式支付的標準技術 (近場通信 NFC) 或即點即走，蘋果限制了 iOS 上行動錢包市場的競爭。

PayPal 有一個類似於蘋果 Apple Pay 支付的點選支付選項，供 Android 用戶使用，該公司希望能在 iPhone 上提供類似的功能。這種功能需要 PayPal 使用 iPhone 中的 NFC 晶片，但由於蘋果目前的限制，它無法做到這一點。

蘋果確實有計劃允許第三方應用程式使用 NFC 晶片，用於即將推出的「在 iPhone 上輕點支付」功能，該功能將允許相容的 iPhone 通過 Apple Pay、非接觸式信用卡和借記卡以及其他數位錢包接受支付，而不需要硬體，但這並不等同於 PayPal 所追求的輕觸支付 Apple Pay 功能。

根據蘋果公司的說法，像 PayPal 這樣的 Apple Pay 競爭對手在 iPhone 上很受歡迎，但該公司計劃繼續與該委員會接觸，以確保歐洲消費者能夠在安全和可靠的環境中獲得他們選擇的支付選項。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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