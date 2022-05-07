幫QQ...印度銀行新規 iPhone用戶不再能用信用卡購買APP或訂閱服務

去年，印度儲備銀行通過的一項裁決規定，銀行、金融機構等在完成自動可再生訂閱的信用卡和借記卡交易之前，需要獲得批准。意味印度的客戶不再能夠使用借記卡或信用卡，用他們的 Apple ID 進行訂閱和購買應用程式。

印度的客戶如果想通過蘋果公司購買應用程式、媒體或訂閱，就需要為他們的 Apple ID 餘額注資。這意味著他們不能再從 App Store 購買應用，訂閱得 iCloud+ 與 Apple Music 等蘋果服務，或用信用卡或借記卡購買任何 Apple TV 蘋果媒體內容。

印度用戶現在必須像使用預付卡一樣給他們的蘋果基金加值，隨著他們的訂閱更新，錢將每月從他們的帳戶中扣除。任何新的蘋果用戶都需要在設備設置期間手動建立一個新的 Apple ID 時加入他們的銀行訊息。

印度的監管要求適用於經常性交易的處理。如果你持有印度的借記卡或信用卡，並且你有訂閱，這些變化會影響你的交易。一些交易可能會被銀行和發卡機構拒絕。為了繼續享受你的訂閱服務，你可以用你的 Apple ID 餘額支付。你可以使用 App Store 代碼、網銀和 UPI 來增加你的 Apple ID 餘額。

新規則還規定，蘋果公司必須為客戶卡設立一個電子指令。印度的蘋果客戶將需要使用雙因素認證，並在發放經常性付款時設定一個新的電子指令。他們還將需要對每次超過 5000 盧比的購買行為表示同意。

在該公告之後，蘋果公司曾警告開發者，他們通過其應用程式促進支付的最佳方式是使用客戶的 Apple ID 餘額。開發者還可以允許一個帳單寬限期，以便客戶在努力完成交易時有時間修復他們的支付訊息。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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