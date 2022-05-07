快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫QQ...印度銀行新規 iPhone用戶不再能用信用卡購買APP或訂閱服務

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

去年，印度儲備銀行通過的一項裁決規定，銀行、金融機構等在完成自動可再生訂閱的信用卡和借記卡交易之前，需要獲得批准。意味印度的客戶不再能夠使用借記卡或信用卡，用他們的 Apple ID 進行訂閱和購買應用程式。

印度的客戶如果想通過蘋果公司購買應用程式、媒體或訂閱，就需要為他們的 Apple ID 餘額注資。這意味著他們不能再從 App Store 購買應用，訂閱得 iCloud+ 與 Apple Music 等蘋果服務，或用信用卡或借記卡購買任何 Apple TV 蘋果媒體內容。

印度用戶現在必須像使用預付卡一樣給他們的蘋果基金加值，隨著他們的訂閱更新，錢將每月從他們的帳戶中扣除。任何新的蘋果用戶都需要在設備設置期間手動建立一個新的 Apple ID 時加入他們的銀行訊息。

印度的監管要求適用於經常性交易的處理。如果你持有印度的借記卡或信用卡，並且你有訂閱，這些變化會影響你的交易。一些交易可能會被銀行和發卡機構拒絕。為了繼續享受你的訂閱服務，你可以用你的 Apple ID 餘額支付。你可以使用 App Store 代碼、網銀和 UPI 來增加你的 Apple ID 餘額。

新規則還規定，蘋果公司必須為客戶卡設立一個電子指令。印度的蘋果客戶將需要使用雙因素認證，並在發放經常性付款時設定一個新的電子指令。他們還將需要對每次超過 5000 盧比的購買行為表示同意。

在該公告之後，蘋果公司曾警告開發者，他們通過其應用程式促進支付的最佳方式是使用客戶的 Apple ID 餘額。開發者還可以允許一個帳單寬限期，以便客戶在努力完成交易時有時間修復他們的支付訊息。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Apple 印度 Apple ID 信用卡

相關新聞

擺脫「投機」標籤？日經揭NFT實用化趨勢：不再只剩買賣

日本經濟新聞報導，近來網路上發展出 NFT 數位名片、NFT 租賃服務、甚至有公司將員工的履歷資料作成 NFT 數據，應用在企業的數位轉型上。至今為止的「投機」要素開始淡化，恢復其原本作為數位證明的實

蘋果、Google、微軟聯手拼一年內迎「無密碼時代」 強化資安且更便利

昨（5）日迎來世界密碼日（World Password Day），旨在提醒大眾應更加重視網站密碼的安全問題。也正是在這天，蘋果、Google和微軟發表共同聲明，聲稱將擴大對 FIDO 憑證的支持，加速達成「無密碼登錄」的目標。

幫QQ...印度銀行新規 iPhone用戶不再能用信用卡購買APP或訂閱服務

去年，印度儲備銀行通過的一項裁決規定，銀行、金融機構等在完成自動可再生訂閱的信用卡和借記卡交易之前，需要獲得批准。意味印度的客戶不再能夠使用借記卡或信用卡，用他們的 Apple ID 進行訂閱和購買應

Meta在台設立元宇宙基地 蔡總統：盼串連新創研發能量

Facebook母公司Meta與財團法人資訊工業策進會，今天共同宣布在台灣設立Meta亞洲首座「元宇宙 XR Hub T...

歐盟調查Apple Pay壟斷爭議 原來是PayPal背後捅刀

根據《愛瘋日報》報導，歐盟委員會今天正式宣布，反對美國 Apple 公司限制第三方服務訪問 iPhone 的 NFC 功能，從而限制 iOS 行動錢包的競爭。網際網路第三方支付服務商 PayPal，是

三星公布旗下UFS 4.0儲存元件 存取效率更高、更省電、容量更大

三星半導體 (Samsung Semiconductor)宣布推出旗下UFS 4.0儲存元件，標榜提供業界最高存取效能，在每組通道可達23.2 Gbps傳輸速度，將是目前主流規格UFS 3.1的2倍以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。