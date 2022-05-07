擺脫「投機」標籤？日經揭NFT實用化趨勢：不再只剩買賣

日本經濟新聞報導，近來網路上發展出 NFT 數位名片、NFT 租賃服務、甚至有公司將員工的履歷資料作成 NFT 數據，應用在企業的數位轉型上。至今為止的「投機」要素開始淡化，恢復其原本作為數位證明的實用性功能。

使用區塊鏈技術、無法複製的非同質性代幣 NFT （ Non-Fungible Token ），已走向更多元化的應用服務。日本經濟新聞報導，近來網路上發展出 NFT 數位名片、NFT 租賃服務、甚至有公司將員工的履歷資料作成 NFT 數據，應用在企業的數位轉型上。至今為止的「投機」要素開始淡化，恢復其原本作為數位證明的實用性功能。

NFT 透過在區塊鏈上記載防止篡改的鑑定資料或持有證明資訊，是可證實唯一性的數位資產。與同樣使用區塊鏈技術的加密貨幣最大的差異點，在於每一個單一 NFT 各自的識別性。

去年秋天甫於日本成立的新創公司 SUSHI TOP MARKETING ，已展開利用 NFT 作成數位名片的服務。只要將專用卡插入手機上，就可以發行 NFT 名片。

該公司也與其他新創合作，共同開發讓使用者只要聽到聲音（音訊），就可以從手機連上特定的連結、並由此獲得 NFT 的服務。實質上是將 NFT 活用在企業行銷的策略。

另一家公司「 SoooN 」則提供一種稱為「 SHAREMIN（シェアミン 」的 NFT 租賃服務。比方說在區塊鏈遊戲上租借道具 1 個月、在元宇宙空間租借 Avatar （頭像）、車輛、時尚服飾等，租借均不需擔保。

該公司營運長北原弘司說明，「如果僅限於買賣的話，NFT 市場就不會再擴大。我們希望透過租賃服務擴大體驗」。近期將在新加坡設立據點，年底前會開始服務。

日經新聞出資的股市資訊公司 MINKABU THE INFONOID，則將 NFT 導入到企業識別證與業界證照上。該公司認為，履歷也可以數據化後紀錄在 NFT 上，可以藉此因應企業的數位轉型。

至今 NFT 常被認為有很強的投機因素，「因為買了就會漲、所以要持有 NFT 」。然而投機無法持久，例如在去年（ 2021 年）3 月創下市值約 275.5 萬美金（近 8 千萬台幣）天價的「史上第一推」Twitter 創辦人 Jack Dorsey 的第一則推文 NFT。不料今年 4 月持有者欲轉售時，首輪最高竟拍價僅剩 280 美元。

根據美國投資銀行 Jefferies Group 預估，NFT 的市場規模到了 2025 年將會成長到 800 億美元，將達到 2022 年預期的 2.3 倍。而此成長實現與否的關鍵，或許就掌握在 NFT 是否能從投機對象順利轉移至實用化的階段。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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