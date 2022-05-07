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粉絲福音！ 微軟助力讓《要塞英雄》終於「合法回歸」iOS平台

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早公布Xbox Cloud Gaming發展進程，同時也宣布與EPIC Games合作，藉由雲端串流方式讓旗下《要塞英雄》 (Fortnite)「重回」iOS平台，並且讓更多人免費遊玩，無須事先付費訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務。

如同日前在財報說明，微軟表示目前Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務已經累積吸引超過1000萬名使用者，分別來自全球26個國家地區、透過6000種連網裝置使用，其中包含藉由PC或各類iPhone機種連接。

同時，Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務已經吸引超過125家開發商加入提供內容，並且總計提供超過350款遊戲作品，預期透過雲端串流方式吸引更多遊戲玩家使用。而在操作模式部分，除了透過傳統鍵盤、滑鼠，或是控制手把，在Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務提供內容中，更有超過150款遊戲支援觸控操作。

微軟更強調未來將讓更多遊戲作品透過雲端串流方式遊玩，藉此吸引更多遊戲玩家支持。

而此次與EPIC Games合作，讓原本因為與蘋果法律訴訟關係，導致無法在iOS平台上架使用的《要塞英雄》，可以藉由Xbox Cloud Gaming服務「重回」iOS平台，並且在微軟Xbox Everywhere計畫發展之下，讓更多未訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務的使用者也能免費遊玩，僅需使用微軟帳號登入即可。

不過，早在今年初的時候，EPIC Games就已經與NVIDIA合作，透過NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務讓《要塞英雄》「合法」回到iOS平台使用，甚至可在Mac上遊玩，但先決條件是必須訂閱使用GeForce NOW串流遊戲服務。此次與微軟合作部分，微軟則強調使用者不一定需要付費訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務，即可透過雲端串流方式在iOS平台等裝置遊玩《要塞英雄》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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