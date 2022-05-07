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FIDO、蘋果、Google與微軟共同聲明 推動無密碼登入技術標準

聯合新聞網 / 楊又肇

在由FIDO、蘋果、Google與微軟共同發出聲明中，表示將進一步擴大無密碼登入技術標準，讓使用者能在更安全情況下，透過更直覺方式登入網路服務。

在先前提出網路服務的帳號登入方式中，包含Google、蘋果都已經提出以自家帳號登入各類網路服務的機制，而微軟方面也透過簡訊或通話方式驗證登入身分等方式，藉此確保使用者登入安全及便利性。

FIDO (Fast Identity Online)聯盟表示，密碼雖然用於確保使用者在網路服務的身分安全，但也容易長時間維持相同密碼，或是設置過於簡單的密碼內容，導致個人帳號陷入安全風險，另外也可能因為使用者忘記密碼，造成無法使用網路服務，甚至可能因為取回密碼或重置密碼方式過於複雜，進而形成更大麻煩。

因此，FIDO聯盟成立宗旨便是希望透過科技方式解決傳統密碼認證方式產生困擾，讓使用者能透過綁定蘋果、Google等服務帳號，即可與眾多網路服務連動，進而透過這些帳號識別服務登入身分，另外亦可配合數字密碼 (pincode)、指紋或臉部等生物識別方式進行身分驗證，甚至可透過使用者手機等裝置進行身分確認，藉此簡化眾多網路服務登入時的難度，同時也能確保登入時的隱私安全。

而包含蘋果、Google、微軟等業者持續針對簡化網路服務登入方式作努力，希望能讓使用者以更簡單、安全方式登入各類網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Apple 微軟

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