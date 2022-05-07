恐危害市場競爭？美官方介入調查Sony收購遊戲開發商Bungie交易

美國聯邦貿易委員會 (FTC)已經針對Sony今年以36億美元（約新台幣1067億元）收購Bungie的交易展開調查，藉此確認其中是否涉及危害市場競爭。

即便相較微軟以687億美元（約新台幣1.9兆元）高價收購動視暴雪的金額規模，Sony收購Bungie所涉及金額僅為36億美元，但美國聯邦貿易委員會顯然仍擔心目前Sony在遊戲市佔比重，取得Bungie遊戲資產之後，可能會進一步影響市場競爭。

另一方面，在微軟宣布收購動視暴雪時，其實美國聯邦貿易委員會與美國司法部也有所動作，其中包含將釐清此收購是否影響消費者權益，以及是否導致微軟在遊戲市場有更大發展優勢。

不過，Sony日前強調收購Bungie，是為了協助Bungie有更大發展空間，同時Bungie在後續也說明雖然由Sony收購，但依然保有獨立運作權利，同時也能在PlayStation，以及更多遊戲主機平台發行內容，不會成為PlayStation平台獨占。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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