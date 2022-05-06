蘋果、Google、微軟聯手拼一年內迎「無密碼時代」 強化資安且更便利

全球昨（5）日迎來世界密碼日（World Password Day），旨在提醒大眾應更加重視網站密碼的安全問題。也正是在這天，蘋果、Google和微軟發表共同聲明，聲稱將擴大對FIDO憑證的支持，加速達成「無密碼登錄」的目標。

蘋果、Google和微軟於5日發表一份聯合聲明，表達他們對FIDO（Fast Identity Online）聯盟及全球資訊網協會（Word Wide Web Consortium）認證方式的全力支持，並宣布將在自身網站和產品中加入「無密碼登錄」的選項，並期許在一年內於各大平台正式推出此功能。

「無密碼」意味著可讓用戶僅憑單一安全金鑰，例如手機的指紋、臉部等生物辨識，或是PIN碼驗證，就可在各大網站和應用程式上通行無阻，甚至可以直接從手機「跨設備」登錄附近的電腦裝置，不僅更安全也更便利。

相較之下，傳統的密碼驗證，是將密碼儲存在雲端的伺服器上，因此容易被盜用。且管理繁雜的密碼對用戶而言也相當麻煩，直接導致用戶習慣重複使用同一組密碼，讓帳號被更容易被破解。

未來不用重新登入各個帳號，就能取得FIDO憑證，且能直接跨裝置登入。圖擷自 FIDO

在該份聲明稿中，Google產品管理總監Mark Risher樂觀表示，「我們期待在Chrome、ChromeOS、Android和其他平台上提供基於FIDO的技術，並鼓勵應用程序和網站開發人員採用它，以便世界各地的人們可以安全地擺脫密碼的風險和麻煩」。

此外，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長Jen Easterly也發聲支持，「我們正在努力提高所有美國人的網路安全標準，今天是安全之旅中的一個重要里程碑，以鼓勵建構安全的最佳實踐，並幫助我們超越密碼」。

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