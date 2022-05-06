女神也瘋元宇宙！《MetaCity M》重磅宣布LISA 擔任全球代言人

image source：Gamamobi提供

元宇宙遊戲魅力無法擋，連女神也淪陷啦！由Gamamobi推出的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣布，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍世界的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，如此驚喜的跨界聯名合作，也勾起玩家與粉絲的高度興趣，在網上掀起熱議。

全球首款開放世界元宇宙手遊！《MetaCity M》實現你的所有幻想

從2020年就開始研發的《MetaCity M》，主打著「開放世界元宇宙」的策略，在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界，你可以和朋友當鄰居，與世界各地、不同國家的人每天開車、走路、搭飛機去各地探險，到各山巔秘境欣賞日出日落與春夏秋冬，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家；在遊戲內你也可以發揮建造才能，與世界各國的玩家們共同開發城鎮，創造出絕無僅有的元宇宙都市。

image source：Gamamobi提供

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》宣布LISA 擔任全球代言人！

《MetaCity M》正式宣布，將由南韓知名女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，風靡世界音樂及時尚界的她，舞台下以可愛討喜的個人風格著稱，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，如此驚人的跨界聯名合作，也令粉絲、網友及廣大的玩家們倍感期待。

image source：Gamamobi提供

《MetaCity M》邀LISA任全球代言人！網嗨翻：這手遊太猛了！

《MetaCity M》因為LISA的加入，讓全球玩家對今（2022）年的遊戲正式上線更加拭目以待，就有網友表示「哇！竟然是LISA！太厲害了吧！這遊戲哪時候可以玩」、「居然是LISA，想跟LISA出遊」、「我好興奮」、「這遊戲很有眼光欸，找到LISA代言」、「好猛，找LISA當代言人，這手遊太猛了」。

image source： FB／MetaCity M









跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

商品推薦