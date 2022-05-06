快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

女神也瘋元宇宙！《MetaCity M》重磅宣布LISA 擔任全球代言人

DailyView網路溫度計 / 文／張采縈

image source：Gamamobi提供

元宇宙遊戲魅力無法擋，連女神也淪陷啦！由Gamamobi推出的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣布，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍世界的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，如此驚喜的跨界聯名合作，也勾起玩家與粉絲的高度興趣，在網上掀起熱議。

全球首款開放世界元宇宙手遊！《MetaCity M》實現你的所有幻想

從2020年就開始研發的《MetaCity M》，主打著「開放世界元宇宙」的策略，在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界，你可以和朋友當鄰居，與世界各地、不同國家的人每天開車、走路、搭飛機去各地探險，到各山巔秘境欣賞日出日落與春夏秋冬，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家；在遊戲內你也可以發揮建造才能，與世界各國的玩家們共同開發城鎮，創造出絕無僅有的元宇宙都市。

全球首款開放世界元宇宙手遊！《MetaCity M》實現你的所有幻想

image source：Gamamobi提供

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》宣布LISA 擔任全球代言人！

《MetaCity M》正式宣布，將由南韓知名女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，風靡世界音樂及時尚界的她，舞台下以可愛討喜的個人風格著稱，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，如此驚人的跨界聯名合作，也令粉絲、網友及廣大的玩家們倍感期待。

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》宣布LISA 擔任全球代言人

image source：Gamamobi提供

《MetaCity M》邀LISA任全球代言人！網嗨翻：這手遊太猛了！

《MetaCity M》因為LISA的加入，讓全球玩家對今（2022）年的遊戲正式上線更加拭目以待，就有網友表示「哇！竟然是LISA！太厲害了吧！這遊戲哪時候可以玩」、「居然是LISA，想跟LISA出遊」、「我好興奮」、「這遊戲很有眼光欸，找到LISA代言」、「好猛，找LISA當代言人，這手遊太猛了」。

《MetaCity M》

image source： FB／MetaCity M


延伸閱讀

萬眾矚目元宇宙手遊《MetaCity M》來了！台灣伽瑪執行長黃繼德曝「征服市場」關鍵4要素

《MetaCity M》全球限量重機NFT火速售磬！超炫虛擬重機首曝光

全球最嗨遊戲「爽賺哈雷重機」！《MetaCity M》征服元宇宙　買NFT就大送特送！


跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

重機 BLACKPINK

延伸閱讀

聚焦藝文公益、商業經濟 Meta攜手資策會設亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」

Meta亞洲首座元宇宙XR Hub落腳台北 蔡總統出席啟動典禮

周杰倫遭陸網盜名推NFT　杰威爾發聲澄清：沒有任何關聯

台8女神曾莞婷過40歲生日 洩：身邊至少10個人染疫

相關新聞

郭守正目標讓三創元宇宙化 將打造三創元宇宙包

三創生活董事長郭守正大力看好元宇宙！郭守正表示，元宇宙和NFT是去年最熱門的議題，三創生活開始研究並探索web3的技術運...

Meta亞洲首座元宇宙XR Hub落腳台北 蔡總統出席啟動典禮

蔡英文總統與美國在台協會處長孫曉雅上午出席「Meta元宇宙XR Hub Taiwan」啟動典禮致詞，這是Meta 攜手資...

Google收購Micro LED技術新創公司 推動虛擬視覺運算體驗

Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh證實，已經收購總部位於加州、致力於Micro LED技術研發的新創公司Raxium，預期將協助Google打造新一代虛擬視覺頭戴裝置。

響應政府5G計畫 遠傳創新應用亮相、遠距診療遍及偏鄉

遠傳（4904）響應行政院與NCC「補助5G網路建設計畫」，5日在「5G躍臺灣　飆速Give Me Five」2022前...

女神也瘋元宇宙！《MetaCity M》重磅宣布LISA 擔任全球代言人

元宇宙遊戲魅力無法擋，連女神也淪陷啦！由Gamamobi推出的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣布，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍世界的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，如此驚喜的跨界聯名合作，也勾起玩家與粉絲的高度興趣，在網上掀起熱議。

聚焦藝文公益、商業經濟 Meta攜手資策會設亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」

Meta與資策會攜手在台成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」，預計在台灣展開系列計畫，將聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，透過與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新，藉此在台推動元宇宙應用發展，並且結合台灣在地夥伴推動國際化的XR生態體系。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。