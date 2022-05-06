加州政府頒布新行政命令 針對Web 3.0發展制訂透明監管方式

加州州長Gavin Newsom稍早簽署一項行政命令，表示將針對未來的Web 3.0發展制訂透明監管方式，以及合適商業運作環境。

由於越來越多加州境內業者開始佈局Web 3.0相關技術，其中包含Meta從去年開始鼓吹的元宇宙應用發展，而諸如像Coinbase、Ripple等業者更積極推動加密貨幣服務，不少業者如OpenSea更大規模推廣NFT內容交易，因此加州政府認為應該更先一步制定相關監管辦法，並且以透明形式運作，藉此建立更合適的商業運作環境。

而在此行政命令中，加州政府更透露將深入參與快速增長的加密貨幣市場發展，並且避免加密貨幣影響既有金融系統運作。

在對外聲明中，Gavin Newsom強調此次將由政府搶先在技術發展之前制定相關規範，打破過往政府規範腳步往往落後市場發展的局面，並且希望以此建立更合適的經濟發展基礎。

相較美國總統拜登的行政命令，此次加州政府頒布行政命令更著重加密貨幣創新重要性，但也強調必須建立在保護消費者、投資人，以及企業利益基礎上，因此目標打造更透明、以一致法令規範的區塊鏈交易環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦