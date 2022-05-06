Google收購Micro LED技術新創公司 推動虛擬視覺運算體驗
Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh證實，已經收購總部位於加州、致力於Micro LED技術研發的新創公司Raxium，預期將協助Google打造新一代虛擬視覺頭戴裝置。
在此之前，Google已經收購加拿大人機互動介面設計公司North，藉此打造全新環境運算互動模式。
而在今年初時，Google更傳出計畫打造名為「Project Iris」的發展項目，預計再次進軍虛擬視覺應用市場。
帶領「Project Iris」項目發展的負責人，據傳為Google去年展示，可讓人與遠方親友更真實地「面對面」互動的「Project Starline」項目負責人Clay Bavor，同時「Project Iris」項目團隊成員還包含參與Google Assistant服務應用設計的Scott Huffman，以及ARcore團隊的Shahram Izadi。
除了Google，包含微軟、Meta也均計畫推出新款虛擬視覺頭戴裝置，藉此佈局擴增實境、虛擬實境，或是混合視覺應用體驗，進而擴展未來運算互動使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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