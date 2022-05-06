Google收購Micro LED技術新創公司 推動虛擬視覺運算體驗

繼今年在MWC 2022宣布推出以Wi-Fi 7連接規範打造的FastConnect 7800無線網路晶片，Qualcomm稍早更宣布推出具擴展性的商用Wi-Fi 7專業網路解決方案，同時也是Qualcomm自2019年8月推出第一代Networking Pro平台之後的第三代設計。

2022-05-06 12:58