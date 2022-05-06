所有開發者均可參與 蘋果將抽籤決定參與WWDC 2022資格

日前確認將在6月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022時，蘋果同時也透露將在Apple Park開放限額現場參與活動，讓開發者、學生與線上社群一起觀看主題演講與State of the Union演講內容，而目前也說明將透露抽選方式決定現場參與資格。

任何參與蘋果開發者計畫，或是企業計畫的開發者將可在下週開始提出申請，而獲得抽選參與現場活的資格將不可轉讓。

同時，蘋果也說明為了確保健康安全，以及遵守當地防疫規定，將會要求參與現場活動的人員提供三天內完成的核酸檢測陰性報告證明。蘋果並未特別要求參與現場活動的人員是否必須提供接種疫苗證明，同時在目前加州防疫規定中，已經允許所有人可在現場活動自行決定是否配戴口罩。

蘋果表示，將會視疫情變化狀況調整現場防疫規定。

此次活動預期會聚焦在新版iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13，以及包含tvOS 16等作業系統升級內容，另外也可能同步揭曉新款硬體產品，特別是目前尚未換上Apple Silicon處理器設計的Mac Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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