所有開發者均可參與 蘋果將抽籤決定參與WWDC 2022資格
日前確認將在6月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022時，蘋果同時也透露將在Apple Park開放限額現場參與活動，讓開發者、學生與線上社群一起觀看主題演講與State of the Union演講內容，而目前也說明將透露抽選方式決定現場參與資格。
任何參與蘋果開發者計畫，或是企業計畫的開發者將可在下週開始提出申請，而獲得抽選參與現場活的資格將不可轉讓。
同時，蘋果也說明為了確保健康安全，以及遵守當地防疫規定，將會要求參與現場活動的人員提供三天內完成的核酸檢測陰性報告證明。蘋果並未特別要求參與現場活動的人員是否必須提供接種疫苗證明，同時在目前加州防疫規定中，已經允許所有人可在現場活動自行決定是否配戴口罩。
蘋果表示，將會視疫情變化狀況調整現場防疫規定。
此次活動預期會聚焦在新版iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13，以及包含tvOS 16等作業系統升級內容，另外也可能同步揭曉新款硬體產品，特別是目前尚未換上Apple Silicon處理器設計的Mac Pro。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【好笑】笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
▪ 【快報】蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
▪ 【教學】IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
▪ iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言