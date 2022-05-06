快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

所有開發者均可參與 蘋果將抽籤決定參與WWDC 2022資格

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將在6月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022時，蘋果同時也透露將在Apple Park開放限額現場參與活動，讓開發者、學生與線上社群一起觀看主題演講與State of the Union演講內容，而目前也說明將透露抽選方式決定現場參與資格。

任何參與蘋果開發者計畫，或是企業計畫的開發者將可在下週開始提出申請，而獲得抽選參與現場活的資格將不可轉讓。

同時，蘋果也說明為了確保健康安全，以及遵守當地防疫規定，將會要求參與現場活動的人員提供三天內完成的核酸檢測陰性報告證明。蘋果並未特別要求參與現場活動的人員是否必須提供接種疫苗證明，同時在目前加州防疫規定中，已經允許所有人可在現場活動自行決定是否配戴口罩

蘋果表示，將會視疫情變化狀況調整現場防疫規定。

此次活動預期會聚焦在新版iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13，以及包含tvOS 16等作業系統升級內容，另外也可能同步揭曉新款硬體產品，特別是目前尚未換上Apple Silicon處理器設計的Mac Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 口罩 疫苗

延伸閱讀

iPad Air 5狂賣中！這2款舊機被蘋果列「過時產品」不再保障維修

再轟蘋果壟斷「課稅」！ 馬斯克開嗆App Store抽成30%離譜

蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做

Apple Car不只找鴻海代工　蘋果聘請福特31年老將加強電動車開發

相關新聞

郭守正目標讓三創元宇宙化 將打造三創元宇宙包

三創生活董事長郭守正大力看好元宇宙！郭守正表示，元宇宙和NFT是去年最熱門的議題，三創生活開始研究並探索web3的技術運...

Meta亞洲首座元宇宙XR Hub落腳台北 蔡總統出席啟動典禮

蔡英文總統與美國在台協會處長孫曉雅上午出席「Meta元宇宙XR Hub Taiwan」啟動典禮致詞，這是Meta 攜手資...

Google收購Micro LED技術新創公司 推動虛擬視覺運算體驗

Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh證實，已經收購總部位於加州、致力於Micro LED技術研發的新創公司Raxium，預期將協助Google打造新一代虛擬視覺頭戴裝置。

響應政府5G計畫 遠傳創新應用亮相、遠距診療遍及偏鄉

遠傳（4904）響應行政院與NCC「補助5G網路建設計畫」，5日在「5G躍臺灣　飆速Give Me Five」2022前...

女神也瘋元宇宙！《MetaCity M》重磅宣布LISA 擔任全球代言人

元宇宙遊戲魅力無法擋，連女神也淪陷啦！由Gamamobi推出的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣布，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍世界的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，如此驚喜的跨界聯名合作，也勾起玩家與粉絲的高度興趣，在網上掀起熱議。

聚焦藝文公益、商業經濟 Meta攜手資策會設亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」

Meta與資策會攜手在台成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」，預計在台灣展開系列計畫，將聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，透過與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新，藉此在台推動元宇宙應用發展，並且結合台灣在地夥伴推動國際化的XR生態體系。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。