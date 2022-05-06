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高通推出基於Wi-Fi 7連接規範的第三代Networking Pro平台設計

聯合新聞網 / 楊又肇

繼今年在MWC 2022宣布推出以Wi-Fi 7連接規範打造的FastConnect 7800無線網路晶片，Qualcomm稍早更宣布推出具擴展性的商用Wi-Fi 7專業網路解決方案，同時也是Qualcomm自2019年8月推出第一代Networking Pro平台之後的第三代設計。

此次推出基於Wi-Fi 7標準打造的第三代Networking Pro平台設計，分別包含1620、1220、820與620總計4個子系列，其中1620最高提供4頻、16路、33.1 Gbps峰值傳輸頻寬，1220最高提供3頻、12路、21.6 Gbps峰值傳輸頻寬，820最高提供4頻、8路、13.7 Gbps峰值傳輸頻寬，而620最高提供3頻、6路、10.8 Gbps峰值傳輸頻寬。

而1620主要對應大型企業、大型住宅區域上網需求，1220與820則鎖定眾多企業、重度使用者，以及大型住宅區域上網需求，而620除了可用於一般企業、居家環境，更設定給遊戲玩家使用。

相比早期的Wi-Fi 3之前設計，Wi-Fi 7可對應使用頻段增加約100倍，同時無線通訊頻道也從早期的單頻增加至4頻設計，有效頻寬更增加至320MHz，而無線傳輸容量也擴展至33 Gbps，因此不僅能大幅提升企業、家用網路連接傳輸效率，更可加速推動8K以上畫質多媒體內容，或是更擬真的虛擬視覺，以及更即時的網路線上互動體驗。

另外，除了可善用5GHz與6GHz傳輸頻段，Qualcomm更可藉由自動頻率控制技術，預期能更有效率地控制網路傳輸吞吐量。

目前Qualcomm第三代Networking Pro平台設計已經開始向合作夥伴提供樣品設計，預計會在今年下半年推出實際應用產品，並且可搭配FastConnect 7800無線網路晶片，讓裝置可以透過更快的無線網路連接各類內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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