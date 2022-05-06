聚焦藝文公益、商業經濟 Meta攜手資策會設亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」

Meta與資策會攜手在台成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」，預計在台灣展開系列計畫，將聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，透過與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新，藉此在台推動元宇宙應用發展，並且結合台灣在地夥伴推動國際化的XR生態體系。

「元宇宙 XR Hub Taiwan」落腳於台北數位創新基地 (digiBlock C)，將聚焦台灣文化藝術、經濟商業、社會公益三大領域發展，其中將透過擴增實境等方式與藝術創作內容結合，讓藝術創作內容可以結合虛擬視覺方式變得更加活潑，同時也能以科技方式產生全新藝術作品詮釋型態。

▲聚焦台灣文化藝術、經濟商業、社會公益三大領域發展

▲結合AR、VR或XR打造全新互動體驗，讓藝術、商業及社會公益能有不同詮釋發展方式

另外，在Meta與文化內容策進院合作部分，將透過科技結合文化內容產業推動多元應用發展，其中包含推動XR內容開發與前瞻技術應用，並且培育在地XR創作社群，進而將台灣創作XR內容帶到國際市場，藉此創造旁代XR創作生態體系。

而近期與文化內容策進院合辦的「藝術再想像」展覽，便是結合台灣藝術家與AR創作者的想像，透過融合創新科技與藝術創作，產生全新的藝術互動體驗。

▲透過AR形式讓藝術變得更加活潑

▲讓使用者可以透過虛擬視覺方式置身的藝術作品內

▲讓藝術作品不僅能透過雙眼欣賞，更可實際互動體驗

在與外貿協會旗下台灣經貿網合作建構的虛擬「台灣經貿網元宇宙未來館」，則可透過虛擬視覺方式呈現MIT品牌與商品，讓台灣未來的數位商務展覽不再侷限於實體形式，或是只能以線上平面方式呈現，透過元宇宙形式讓眾人可在虛擬環境中互動交流，甚至進一步推動在元宇宙完成各類協同作業項目。

透過讓眾人更容易接受的AR體驗，Meta更與台北市廣告業經營人協會合作，預計在商業領域與品牌溝通應用擴大導入AR技術，透過系列課程、工作坊、黑客松等活動培訓台灣數位創意產業AR人才，並且向大眾市場推廣更沉浸的AR體驗，例如讓數位廣告可以透過AR型態產生更沉浸的曝光效果。

▲透過Meta提出的Workplace平台建構線上協同作業環境，同時也能以此打造線上虛擬展覽空間

▲透過身體動態捕捉、視線方向追蹤方式，讓使用者能進一步沉浸在虛擬視覺環境內

至於在社會公益應用部分，Meta也將攜手台北市電腦公會，與台灣非營利組織及在地開發者一起建立具指標性的AR或VR公益示範案例，探索創新科技如何為公眾社會議題創造價值，例如透過AR技術以不同方式吸引眾人對社會議題關注，或是讓更多年輕學子藉由本身熟悉的科技方式了解傳統技能與文化。

▲透過AR形式，讓原本靜態照片可以透過影片等動態內容敘說更多背後故事

▲應用在廣告、圖書等素材上，亦可讓使用者獲取更多資訊

Meta表示，將在台灣積極與政府部門、專家學者、非營利組織及產業協會緊密合作，藉此實踐2020年發布的「Meta負責任創新原則」，並且與台灣生態系夥伴共同推動負責任的開發設計，藉此推動更普及化的元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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