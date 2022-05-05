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Intel收購顯示技術公司Siru Innovations 強化顯示技術應用能力

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel宣布收購總部位於芬蘭烏爾維拉的顯示技術公司Siru Innovations，藉此強化自身在顯示技術的知識資產。

Siru Innovations團隊成員分別來自AMD、Qualcomm，以及曾在2006年5月被ATI Technologies收購的BitBoys，而共同創辦人Mika Tuomi本身則曾為製作各類PC展示內容的Future Crew成員之一，同時也是BitBoys創立者。

而Mika Tuomi在2011年與前BitBoys員工Mikko Alho創立Siru Innovations，並且由Mikko Alho擔任執行長，業務主要提供低功耗顯示技術。

此次由Intel收購，將會將其技術應用在智慧交通、智慧車輛、遊戲，以及運用圖形加速的超算領域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

芬蘭

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