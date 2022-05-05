Intel收購顯示技術公司Siru Innovations 強化顯示技術應用能力
Intel宣布收購總部位於芬蘭烏爾維拉的顯示技術公司Siru Innovations，藉此強化自身在顯示技術的知識資產。
Siru Innovations團隊成員分別來自AMD、Qualcomm，以及曾在2006年5月被ATI Technologies收購的BitBoys，而共同創辦人Mika Tuomi本身則曾為製作各類PC展示內容的Future Crew成員之一，同時也是BitBoys創立者。
而Mika Tuomi在2011年與前BitBoys員工Mikko Alho創立Siru Innovations，並且由Mikko Alho擔任執行長，業務主要提供低功耗顯示技術。
此次由Intel收購，將會將其技術應用在智慧交通、智慧車輛、遊戲，以及運用圖形加速的超算領域。
We're pleased to bring Siru Innovations onto the Intel Graphics team! This talented group brings decades of experience developing graphics IP and software services that will help support our customers in the areas of MaaS/ADAS, gaming, hyperscale, and more. Welcome aboard! pic.twitter.com/fgmHAjoKrl— Intel Graphics (@IntelGraphics) May 3, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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