蘋果指控加州新創公司Rivos 透過挖角竊取商業機密

蘋果近期向一家總部位於加州山景城的新創公司Rivos提出訴訟，認為其有計劃性地挖走蘋果晶片設計部門員工，而這些被挖走員工甚至還帶走蘋果尚未對外公開的晶片設計簡報內容。

Rivos除了在加州山景城設立總部，在德州奧斯汀也設置研發機構，而目前本身業務雖然是維持保密狀態運作，但從目前挖走多名蘋果晶片設計員工，以及在LEVER求職網站張貼職缺多半與晶片工程相關情形來看，推測其業務也會聚焦在處理器產品。

而依照蘋果提出訴訟，認為Rivos有計劃性地挖掘特定負責晶片設計的蘋果工程人員，甚至透過加密通訊app與其聯繫，因此有不當挖角的情況。

Rivos在去年5月成立，同時自去年6月便開始挖角蘋果技術人員，報導指稱約有40名以上負責晶片設計的蘋果技術人員已經被挖角，而蘋果曾試圖告知這些技術人員均有保密責任，但並未獲得Rivos回應。

蘋果指稱，Rivos涉及要求這些技術人員在離職前帶走蘋果內部晶片設計資料，其中包含利用多個隨身碟工具將相關資料存放在個人裝置上，甚至也有部分尚未公布晶片設計被轉存至個人雲端，更有人透過Time Machine備份將工作電腦資料備份至個人儲存裝置，並且將工作電腦資料清除湮滅私下備份資料的行跡。

在訴訟內容中，蘋果強調此次訴訟是為了保護尚未對外公布機密，避免造成未來商業發展上的損失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦