微軟收購後 傳動視暴雪執行長若離開可獲5.2億美元「補償費 」
在動視暴雪遞交給美國證券交易委員會的文件中，顯示在公司由微軟完成收購後，執行長Bobby Kotick將可能離開，並且將獲得總額達5.2億美元資金作為「補償」。
依照文件說明，若Bobby Kotick在動視暴雪內的控制權變更後1年內被解雇，或是因為其他因素離職，將可獲得1440萬美元的遣散費。而加上Bobby Kotick目前持有動視暴雪總計430萬股股票，並且有權再獲得220萬股情況下，將使其遣散費總額可達5億美元以上。
另外，從文件中也顯示Bobby Kotick在2021年的全年薪資為82萬6549美元。
目前動視暴雪高達98%投資者均同意由微軟以687億美元收購，認為與微軟合併之後將能帶來更高價值效益。
微軟預期可在2023財年結束前完成收購動視暴雪，而在多數股東均同意此筆交易後，依然需要獲得美國監管機構同意才能順利完成此項收購。而順利收購之後，未來動視暴雪將維持品牌獨立運作，並且與Xbox部門有更深入整合，同時將由Xbox負責人Phil Spencer帶領後續發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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