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英國首相Boris Johnson喊話Softbank高層 盼Arm於倫敦掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，英國首相Boris Johnson已經致信給Softbank高層，希望Softbank能讓Arm在倫敦恢復上市。

而在此之前，包含英國政府高層，以及倫敦證券交易所主管也積極說服Softbank，希望改變原本計畫讓Arm在紐約證券交易所上市的想法。

包含英國數位、文化、媒體暨體育部 (Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS)政務次長Chris Philp，以及負責遊說的英國國際貿易部主管投資次長Gerry Grimstone將會在未來幾周內與Softbank高層會面，將針對未來Arm在何處掛牌上市事宜進行討論。

不過，目前Softbank依然有較高意願選擇在紐約掛牌上市，原因與較容易吸引更多投資者有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 紐約 倫敦

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