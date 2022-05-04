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Dell持續佈局多雲服務 更新全堆疊管理服務解決方案、與Snowflake建立戰略合作關係

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dell強調將持續佈局多雲服務，讓企業端能無縫存取所需數據及應用服務
▲Dell強調將持續佈局多雲服務，讓企業端能無縫存取所需數據及應用服務

在此次Dell Technologies全球峰會中，Dell強調將持續佈局多雲服務，讓企業端能無縫存取所需數據及應用服務，而此次揭曉的全堆疊管理服務解決方案APEX Cyber Recovery、包括Cyber Recovery for Azure與AWS等多雲生態系統，並且宣佈與位於蒙大拿州博茲曼市的雲端數據倉儲公司Snowflake建立戰略合作關係，同時也針對儲存軟體升級PowerStore、PowerMax和PowerFlex等。

依照說明，APEX Cyber Recovery Services將可讓資料從網路攻擊中復原，同時也能藉由從孤立、不可變的數據倉儲恢復資料，其中更可藉由標準化配置與恢復服務選項，藉此簡化網路資料復原流程，並且透過範本恢復營運步驟和程式，讓企業能在操作上有更多控制權。

▲APEX Cyber Recovery Services可讓資料從網路攻擊中復原，同時也能藉由從孤立、不可變的數據倉儲恢復資料
▲APEX Cyber Recovery Services可讓資料從網路攻擊中復原，同時也能藉由從孤立、不可變的數據倉儲恢復資料

而APEX Cyber Recovery Services也將協助擴展Dell多雲生態系統，同樣可應用在公有雲環境，藉由Cyber Recovery for Azure或Cyber Recovery for AWS，將能快速復原存放在公有雲的數據庫，其中更可透過數據分析釐清是否發生勒索攻擊情況，並且以99.5%可信度作為法庭訴訟證據。

▲Cyber Recovery for Azure
▲Cyber Recovery for Azure

▲Cyber Recovery for AWS
▲Cyber Recovery for AWS

此次宣布與Snowflake建立戰略合作關係合作關係，將可讓Dell產品客戶能透過Snowflake分析技術處理在地數據，並且透過整合在地數據與基於雲端的分析工具，將能從數據間挖掘更多可用資訊，讓更多需要將數據存放於在地伺服器的企業，在不需要將數據移轉到雲端的情況下，亦可透過Snowflake挖掘有用數據，而企業依然可以透過將數據上傳至雲端，並且透過Snowflake技術進行分析。

▲與Snowflake建立戰略合作關係合作關係，將可讓Dell產品客戶能透過Snowflake分析技術處理在地或雲端數據分析
▲與Snowflake建立戰略合作關係合作關係，將可讓Dell產品客戶能透過Snowflake分析技術處理在地或雲端數據分析

▲亦可透過Snowflake挖掘有用數據，而企業依然可以透過將數據上傳至雲端，並且透過Snowflake技術進行分析
▲亦可透過Snowflake挖掘有用數據，而企業依然可以透過將數據上傳至雲端，並且透過Snowflake技術進行分析

另外，此次Dell也宣布更新旗下高度彈性應用的軟體架構，其中包含PowerStore、PowerMax、PowerFlex，以及預計在今年下半年投入市場的Alpine專案功能。

▲Dell更新旗下高度彈性應用的軟體架構
▲Dell更新旗下高度彈性應用的軟體架構

▲Alpine專案功能預計在今年下半年投入市場，讓公有雲也能對應Dell旗下儲存解決方案功能
▲Alpine專案功能預計在今年下半年投入市場，讓公有雲也能對應Dell旗下儲存解決方案功能

其中更新至OS3.0版本的PowerStore，將能在不改變既有工作流程、增加額外成本情況下，即可取得新版數據轉移與保護功能，並且強化與VMware服務高度整合，同時也藉由使用最先進的Intel處理器，加入NVMe可擴展談性與100GB乙太網路設計，將使工作負載性能提升50%以上、儲存容量提升60%以上。

▲新版PowerStore將能在不改變既有工作流程、增加額外成本情況下，即可取得新版數據轉移與保護功能，並且強化與VMware服務高度整合，同時也藉由使用最先進的Intel處理器，加入NVMe可擴展談性與100GB乙太網路設計，將使工作負載性能提升50%以上、儲存容量提升60%以上
▲新版PowerStore將能在不改變既有工作流程、增加額外成本情況下，即可取得新版數據轉移與保護功能，並且強化與VMware服務高度整合，同時也藉由使用最先進的Intel處理器，加入NVMe可擴展談性與100GB乙太網路設計，將使工作負載性能提升50%以上、儲存容量提升60%以上

在更新為OS10版本的PowerMax，則是提供更高數據保護能力，並且強化自動化和智慧應用功能，同時也能藉由現代化配置確保技術更新，另外更透過新一代軟體架構實現多節點平行擴展，大規模擴展效率，以及提升高達2倍的運作效能表現。

▲新版PowerMax提供更高數據保護能力，並且強化自動化和智慧應用功能，同時也能藉由現代化配置確保技術更新，另外更透過新一代軟體架構實現多節點平行擴展，大規模擴展效率，以及提升高達2倍的運作效能表現
▲新版PowerMax提供更高數據保護能力，並且強化自動化和智慧應用功能，同時也能藉由現代化配置確保技術更新，另外更透過新一代軟體架構實現多節點平行擴展，大規模擴展效率，以及提升高達2倍的運作效能表現

至於在PowerFlex 4.0方面，則是擴展包括傳統NAS檔案，以及交易性檔案支援，同時支援標準NVMe簡化部署，並且統一儲存及運算架構，讓企業更容易佈署雲原生及DevOps應用項目，另外也提高PowerFlex安全能力，同樣可保護關鍵數據且進行網路資料復原。

▲PowerFlex 4.0加入擴展包括傳統NAS檔案，以及交易性檔案支援，同時支援標準NVMe簡化部署，並且統一儲存及運算架構，讓企業更容易佈署雲原生及DevOps應用項目，另外也提高PowerFlex安全能力
▲PowerFlex 4.0加入擴展包括傳統NAS檔案，以及交易性檔案支援，同時支援標準NVMe簡化部署，並且統一儲存及運算架構，讓企業更容易佈署雲原生及DevOps應用項目，另外也提高PowerFlex安全能力

Dell強調，企業跨雲儲存需求越來越顯著，尤其旗下儲存產品訂單成長率在去年達歷史新高，同時各地區需求量均呈現雙位數成長，就連非結構化數據的儲存需求也在上一季出現雙位數成長表現，顯示企業對於儲存需求有更大增長趨勢，而Dell也將持續針對需求趨勢推動儲存技術發展。

▲Dell強調將持續針對需求趨勢推動儲存技術發展
▲Dell強調將持續針對需求趨勢推動儲存技術發展

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

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