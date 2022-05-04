Meta將出4款VR頭戴裝置 高中低階款全包、與雷朋合作智慧眼鏡仍會更新
去年展示鎖定高階、虛實整合應用的頭戴裝置「Project Cambria」之後，The Information取得消息指稱Meta接下來至少會推出四款定位不同的虛擬實境頭戴裝置，而「Project Cambria」僅只是其中一款。
而代號「Project Cambria」的高階虛擬實境頭戴裝置，在內部代稱為「Arcata」，預計會在今年9月前後正式亮相，後續更新版本的內部代號則為「Funston」，預計在2024年推出。
同時，「Project Cambria」建議售價將會介於799美元區間，相比現行在市場銷售的Quest 2價格高出許多，但同時也能對應更高虛擬實境顯示體驗。
除了前述兩款頭戴裝置，The Information更指出，Meta預計在2023年與2024年間，將會額外推出代號「Stinson」與「Cardiff」兩款虛擬實境頭戴裝置，將會成為Qeust系列裝置後續更新款式。
另外，在擴增實境眼鏡裝置部分，Meta將在2024年推出代號「Nazare」的產品，同時將會推出代號「Hypernova」的低價版本，兩者都會搭配可透過肌電原理讀取細微動作，藉此使用對應功能的特殊手環。代號「Nazare」的產品更將以獨立運作型態使用，而代號「Hypernova」的低價版本則必須搭配智慧型手機連動操作，整體使用幾乎與Google Glass相近。
至於在2026年時，Meta還會推出重量更輕盈、規格更高的旗艦定位擴增實境眼鏡，另外在2028年則會推出第三款擴增實境眼鏡裝置，而與雷朋品牌合作的智慧眼鏡也會持續更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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