Google再開除另一名人工智慧專家 原因與質疑公司人工智慧技術論文有關

在2020年因為不當開除人工智慧領域專家Timnit Gebru造成員工不滿,而後續也以違反公司行為準則,開除共同推動人工智慧技術道德的Margaret Mitchell,同樣也引起市場關注。而在稍早時候,Google再次開除另一名人工智慧技術專家Satrajit Chatterjee,原因似乎與質疑公司先前發表將人工智慧用於製造處理器的研究論文有關。

在先前時候,Google曾在《自然》雜誌 (Nature)發表研究論文,認為應用人工智慧技術的電腦,將能比人腦更快設計出新款處理器,藉此加速處理器更新腳步。不過,Satrajit Chatterjee與其團隊在後續提出質疑,認為公司對外發表此項論文似乎並未經過充分驗證。

而在後續對外聲明中,Google研究院副院長Zoubin Ghahramani則在回覆給英國《泰晤士報》 (The Times)中表示,在重新審查於《自然》雜誌刊登論文之後,認為均符合同業評審結果,並且強調Satrajit Chatterjee提出主張並未符合公司內部出版程序原則。

The superhuman claims were made in a Nature paper last year. Google said rebuttal paper didn’t meet its standards. One of Nature paper’s authors said fired researcher harassed her and impugned the work. The fired researcher’s lawyer said he was maintaining scientific integrity.