Google再開除另一名人工智慧專家 原因與質疑公司人工智慧技術論文有關

在2020年因為不當開除人工智慧領域專家Timnit Gebru造成員工不滿，而後續也以違反公司行為準則，開除共同推動人工智慧技術道德的Margaret Mitchell，同樣也引起市場關注。而在稍早時候，Google再次開除另一名人工智慧技術專家Satrajit Chatterjee，原因似乎與質疑公司先前發表將人工智慧用於製造處理器的研究論文有關。

在先前時候，Google曾在《自然》雜誌 (Nature)發表研究論文，認為應用人工智慧技術的電腦，將能比人腦更快設計出新款處理器，藉此加速處理器更新腳步。不過，Satrajit Chatterjee與其團隊在後續提出質疑，認為公司對外發表此項論文似乎並未經過充分驗證。

而在後續對外聲明中，Google研究院副院長Zoubin Ghahramani則在回覆給英國《泰晤士報》 (The Times)中表示，在重新審查於《自然》雜誌刊登論文之後，認為均符合同業評審結果，並且強調Satrajit Chatterjee提出主張並未符合公司內部出版程序原則。

The superhuman claims were made in a Nature paper last year. Google said rebuttal paper didn’t meet its standards. One of Nature paper’s authors said fired researcher harassed her and impugned the work. The fired researcher’s lawyer said he was maintaining scientific integrity. — Daisuke Wakabayashi (@daiwaka) May 2, 2022

不過，Google後續並未給予進一步的解釋，而Satrajit Chatterjee方面也未對此作任何回應，但此項問題將可能上報至執行長Sundar Pichai及Alphabet董事會進行後續處理。

但從先前接連解雇兩名人工智慧技術專家，市場推測Google在人工智慧技術應用的心態，似乎更看重後續帶動的商業利益，進而排除對此提出質疑的聲音，甚至將重點聚焦在提出質疑的流程是否合乎公司行為準則，或許將使人工智慧技術會有被濫用情況

在目前發展中，Google已經將大量人工智慧技術應用在旗下服務，同時也預期未來人工智慧技術的重要性將更為顯著，因此目前諸多發展都會以人工智慧為核心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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