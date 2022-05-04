紐時記者出書曝蘋果市值破兆 但只重視商業利益「產品不再讓人驚豔」
依照紐約時報記者Tripp Mickle撰寫新書《After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》 (史蒂夫之後：蘋果如何成為市值破兆，但失去其靈魂的公司)描述，再次指稱Tim Cook開始擔任蘋果執行長之後，蘋果成為以商業利益為最高原則，同時不再像Steve Jobs在位時更重視產品設計，最終導致首席設計長Jony Ive (Jonathan Ive)決定離開蘋果，成立自有設計公司「LoveFrom Jony」。
再指Jony Ive將離開蘋果，與公司不重視設計理念有關
實際上，早在2019年證實Jony Ive將離開蘋果時，包含華爾街日報與彭博新聞報導均先後指出，整體因素與蘋果後續不重視產品設計價值，同時研發團隊與設計團隊之間溝通也有問題有關，導致Jony Ive決定離開。不過，蘋果執行長Tim Cook後續罕見以回覆信件反駁，強調報導內容與事實不符，並且認為報導內容撰寫者並不了解蘋果設計工作如何運作。
但在Tripp Mickle撰寫新書中，則是重申相同論述，指稱Tim Cook更重視產品帶來的商業利益，遠高於在產品上的設計語言與細微設計理念，甚至擔心Jony Ive一旦離開蘋果，將會大幅影響公司股價，因此在2015年將Jony Ive升任為公司首席設計長，但實際上相對減少Jony Ive負責後續產品設計職責，除了在2015年正式進入市場的Apple Watch，以及後來蘋果啟用的新總部Apple Park出自Jony Ive設計，其他產品幾乎是由Jony Ive管轄設計團隊操刀。
Tim Cook更重視商業利益發展原則
由於相比Steve Jobs仍擔任蘋果執行長時，幾乎高度頻繁地確認產品設計情況，但在Steve Jobs於2011年過世，蘋果執行長轉由Tim Cook接手之後，產品設計開始轉向以市場銷售表現為導向，因此原本一年僅維持推出一款手機的作法，開始從iPhone 5s推出當年，額外增加一款首次嘗試低價市場定位的iPhone 5c，甚至從iPhone 5開始打破原本Steve Jobs堅持3.5吋是最符合單手使用的設計原則，更從iPhone 6開始加入大尺寸螢幕機種，以利吸引中國等偏好大尺寸螢幕的市場需求。
而從iPhone 6s系列開始，市場也開始質疑蘋果產品設計開始失去原本的美感堅持，不少設計其實都是為了符合產品功能，例如iPhone 6s被人詬病的天線填補層造型，甚至Mac系列機種也維持多年持續沿用相近設計，而去年推出的新款MacBook Pro造型也出現兩極化反應，未能再次出現1998年採透明果凍造型外殼設計的iMac所帶動風潮。
Steve Jobs之後，蘋果未再推出令人驚艷產品
另一方面，Tripp Mickle也指出在Steve Jobs打造改變智慧型手機的iPhone之後，蘋果幾乎就沒有再推出令人驚艷的產品，即便最初定調以精品打造的Apple Watch，目前也成為追蹤個人身體健康狀態，並且能作為緊急呼救使用產品，但與市場同性質產品比較，卻沒有太大差異，甚至不像iPhone從硬體、軟體，甚至市場商業模式均產生顯著顛覆效果，因此也讓許多市場分析認為蘋果雖然成為市值獲利超過1兆美元規模，卻逐漸失去其原本創新特色。
即便Steve Jobs在臨終前，向Tim Cook與Jony Ive強調未來任何決策都不要去想「Steve會怎麼想」，而是依照自己的決定帶領蘋果繼續發展，但顯然Tim Cook希望將蘋果塑造成「更賺錢的公司」的決定，與Jony Ive更重視產品設計的理念完全不同，同時也凸顯當時蘋果內部在商業模式與設計理想上的衝突。
退休代表作品，將成為市場關注Tim Cook重點
在Tim Cook即將在未來幾年內自蘋果退休，市場也開始關注這位將蘋果變成市值破兆美元的執行長，在接下來的任職時間內是否會推出改變市場的全新產品，一如Steve Jobs推出改變整個手機市場生態的iPhone，至今依然成為許多手機產品競爭標竿，或是作為市場比較對象。
以目前市場猜測方向，其中一個是傳聞許久的車輛產品「Apple Car」，另一個則是虛擬視覺頭戴裝置「Apple Glass」 (編按：兩者均為暫稱)，但前者顯然需要更多時間才能順利推出，後者雖然有機會在2023年之後推出，但初期似乎仍難以改變市場應用型態。
至於在離開蘋果之後，Jony Ive創立的「LoveFrom Jony」依然維持與蘋果合作，但可想像日後反應在設計成果表現必然會有落差，但即便少了設計加持，在Tim Cook的帶領之下，蘋果依然會成為諸多業者競爭對象，只是更多市場看法擔心，這樣的蘋果成功法則還能維持多久？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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