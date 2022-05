紐時記者出書曝蘋果市值破兆 但只重視商業利益「產品不再讓人驚豔」

依照紐約時報記者Tripp Mickle撰寫新書《After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》 (史蒂夫之後:蘋果如何成為市值破兆,但失去其靈魂的公司)描述,再次指稱Tim Cook開始擔任蘋果執行長之後,蘋果成為以商業利益為最高原則,同時不再像Steve Jobs在位時更重視產品設計,最終導致首席設計長Jony Ive (Jonathan Ive)決定離開蘋果,成立自有設計公司「LoveFrom Jony」。

2022-05-04 08:19