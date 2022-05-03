微軟加入開放3D基金會 未來將協助推動3D創作內容市場發展
由Linux基金會發起的開放3D基金會，稍早宣布由微軟加入擔任主要成員之一，將協助推動3D創作內容市場發展。
除了微軟，包含Adobe、AWS、華為、Intel、Niantic、騰訊都是此基金會主要成員，而一般成原則包含3A等級遊戲開發服務商AccelByte、加拿大遊戲音樂軟體開發商Audiokinetic、Backtrace、華為旗下美國研究單位Futurewei、Red Hat等業者。
而加入開放3D基金會，微軟表示希望持續協助推動3D創作內容發展，並且讓開發者能透過任何合適的平台，在任何地點更方便打造3D內容。
除了推動開放3D基金會，Linux基金會同時也推動開放3D引擎技術，藉此讓更多遊戲內容開發者、內容創作者能透過開放使用的3D引擎技術發揮更天馬行空創意，打造可吸引更多人使用的3D內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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