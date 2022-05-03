快訊

加州新冠病例激增30％ 新一波感染浪潮來了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳蘋果、Intel佔據大量台積電3nm製程訂單 AMD Zen 5架構處理器可能延後推出

聯合新聞網 / 楊又肇

相關報導指稱，由於台積電將優先向蘋果及Intel提供3nm製程技術產能，因此AMD原訂以3nm製程技術量產的Zen 5架構處理器，將可能延後至2024年至2025年間問世。

不過，目前AMD尚未對此作任何回應，而今年初則是在CES 2022期間預告採用台積電5nm製程技術打造、以Zen 4架構設計的Ryzen 7000將會在今年下半年推出，並且確認換上全新AM5插槽設計。

而如果台積電確定優先將3nm製程技術產能提供蘋果及Intel，意味AMD以3nm製程技術量產的Zen 5架構處理器推出時程，勢必將被延後。

因此，AMD接下來預計推出的Zen 5架構處理器，將可能被延後至2024年到2025年間推出，或是改以台積電5nm製程升級版規格生產。但考量Zen 5架構將成為AMD重點技術轉折，因此預期還會以3nm製程技術支撐，或許依然會維持以3nm製程製作，只是初期變成必須與蘋果、Intel爭奪訂單資源，或是可能面臨初期產能嚴重受限情況。

除了蘋果、Intel將以台積電3nm製程技術打造旗下重點處理器產品，包含聯發科、Qualcomm等業者也預期會爭取台積電此製程產能資源，因此AMD接下來的處理器產品將有很大可能面臨產能問題。

在先前消息中，AMD採Zen 5架構設計的新款處理器代號為「Strix Point」，將採用類似Arm big.LITTLE大小核心架構設計，並且以台積電3nm製程打造，分別配置8組Zen 5大核心，搭配4組小核心，同時預期將使記憶體子系統、顯示效能大幅提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

為了台積電設科學實驗學校 地方憂：排擠原學區

三星槓台積 3奈米要投產了

台積、三星誰勝出 客戶洩真相

Macbook出貨 相對平穩

相關新聞

蘋果電動車採鈦合金要價逾297萬元 鴻海被爆料將負責組裝

科技媒體NoteBookCheck 2日報導，儘管最近有傳言說，蘋果汽車在在加州庫比蒂諾的團隊正在縮減人手，並分派到不同...

便利免憂隱私！Microsoft Edge瀏覽器傳加入VPN功能

在微軟針對旗下瀏覽器Microsoft Edge的說明頁面中，透露將與全球網路服務業者Cloudflare合作，透過其技術在Microsoft Edge提供具VPN服務效果的安全網路功能，讓使用者能更安心瀏覽網頁內容，不用擔心個人隱私、IP位置在網路上曝光。

傳蘋果、Intel佔據大量台積電3nm製程訂單 AMD Zen 5架構處理器可能延後推出

相關報導指稱，由於台積電將優先向蘋果及Intel提供3nm製程技術產能，因此AMD原訂以3nm製程技術量產的Zen 5架構處理器，將可能延後至2024年至2025年間問世。

小米印度市佔24%遭疑有不法資金移轉 政府扣押約7.25億美元銀行資金

依照路透新聞報導指出，小米遭印度政府以違反外匯相關規定，扣押約7.25億美元的銀行資金，認為小米以權利金為由不法向海外匯出高於555億盧比等值外幣。

NVIDIA挖走Intel架構人才 將推動旗下Arm架構CPU產品研發

雖然高價收購Arm的計畫失利，NVIDIA顯然並未停下佈局Arm架構CPU的腳步，稍早更傳出挖走曾在Intel任職期間參與Tiger Lake、Alder Lake架構設計的經理Rafi Marom，預期協助NVIDIA打造Arm架構CPU產品。

Airbnb永久允許員工在任何地方辦公 強調生活成本較低地區員工薪資不受影響

在越來越多科技業者要求員工重返辦公室工作情況下，Airbnb宣布將永久允許員工在任何地方辦公，其中不僅可選擇在家中或辦公室工作，甚至可在不同國家旅行間工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。