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小米印度市佔24%遭疑有不法資金移轉 政府扣押約7.25億美元銀行資金

聯合新聞網 / 楊又肇

依照路透新聞報導指出，小米遭印度政府以違反外匯相關規定，扣押約7.25億美元的銀行資金，認為小米以權利金為由不法向海外匯出高於555億盧比等值外幣。

由於小米目前在印度市場已經取得高達24%的手機產品市佔，因此也像蘋果等業者一樣被印度政府要求在境內開設產線，同時更因為中國業者身分而被印度政府緊盯境內動態。

而此次質疑小米將高額資金以誤導資訊匯至海外是為了避稅，因此從去年12月展開調查，並且在近期下令扣押小米約7.25億美元銀行資產，小米則是在後續回應表示這些資金是用於支付印度境內產品使用相關技術與專利授權費用，同時也強調目前已經與印度政府合作，希望能儘快解開誤會，同時更強調所有商業行為均基於合法原則。

除了手機在印度市場取得極大市佔，目前小米包含米家系列物聯網產品、生態鏈合作產品，以及包含小米旗下服務類型產品也在印度市場取得顯著成果，因此在印度形成龐大經濟體系規模，在印度政府目前嚴格規範外來企業發展，並且要求扶植在地產業等情況下，小米任何涉及大量資金移轉的情況，難免也會被印度政府盯上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 外匯 物聯網

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