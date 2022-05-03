NVIDIA挖走Intel架構人才 將推動旗下Arm架構CPU產品研發

雖然高價收購Arm的計畫失利，NVIDIA顯然並未停下佈局Arm架構CPU的腳步，稍早更傳出挖走曾在Intel任職期間參與Tiger Lake、Alder Lake架構設計的經理Rafi Marom，預期協助NVIDIA打造Arm架構CPU產品。

實際上，NVIDIA很早就已經在以色列建置一個CPU設計與工程團隊，同時對外招募包含硬體、軟體及架構技術人才，並且將與超算及網路技術團隊一同合作。

而依照Wccftech網站取得消息指出，NVIDIA將由Rafi Marom擔任資深CPU總監，並且在以色列協助推動NVIDIA旗下Arm架構CPU產品研發設計，進而應用在旗下超算產品，甚至也可能作為日後與Intel等業者競爭CPU市場的準備。

從目前來看，NVIDIA就算未能順利收購Arm，一如執行長黃仁勳所說，並未有顯著影響，同時也不會改變NVIDIA既定發展，未來依然會維持以Arm架構CPU推動超算應用發展，目前更確定藉由代號「Grace」的CPU設計，搭配今年在GTC 2022期間公布的「Hopper」GPU，建構更高運算效能。

除此之外，NVIDIA目前也計畫透過Arm架構CPU搭配網路架構，藉此透過DPU設計佈局SmartNIC (智慧網路介面卡)應用市場，藉此讓伺服器運作能發揮更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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