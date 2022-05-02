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說明頁面透露微軟將在Microsoft Edge瀏覽器 加入VPN功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在微軟針對旗下瀏覽器Microsoft Edge的說明頁面中，透露將與全球網路服務業者Cloudflare合作，透過其技術在Microsoft Edge提供具VPN服務效果的安全網路功能，讓使用者能更安心瀏覽網頁內容，不用擔心個人隱私、IP位置在網路上曝光。

微軟標榜此項服務為免費提供，但可使用傳輸流量僅以每月1GB流量形式提供，而目前作法似乎並未額外提供加購方式讓使用者取得更多使用流量，僅能等到下一個月才能再次獲得1GB流量。

雖然有使用流量上的限制，但是用於一般資料查詢、信件收發等情況已經足夠，只是可能無法用來關看影片，或是由玩遊戲。

而此項服務是與Cloudflare合作，不過目前暫時還沒有正式開通，微軟似乎僅先更新說明頁面內容，同時如果需要使用此項功能的話，使用者必須登入個人微軟帳號，並且在設定項目開啟安全網路功能，即可讓瀏覽器藉由VPN方式隱藏使用者上網時的IP位置，藉此達到資料保護效果。

目前包含Opera、Firefox都已經陸續在瀏覽器提供VPN服務，或許微軟也希望透過增加相同功能，讓使用者能更安心上網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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