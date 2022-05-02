Airbnb永久允許員工在任何地方辦公 強調生活成本較低地區員工薪資不受影響
在越來越多科技業者要求員工重返辦公室工作情況下，Airbnb宣布將永久允許員工在任何地方辦公，其中不僅可選擇在家中或辦公室工作，甚至可在不同國家旅行間工作。
另外，Airbnb執行長Brian Chesky則在發給員工郵件中強調，若原本就處於生活成本較低的員工選擇以遠距形式辦公，其薪資不會因此受影響，不像部分科技業者會因為員工選擇遠距工作而調整其給薪。
為了讓員工能持續維持聯繫，Brian Chesky表示公司將會定期舉辦實體聚會，讓員工能彼此交流、聯繫情感。
同時，Brian Chesky更說明Airbnb在疫情間增加許多新服務項目，其中包含讓使用者預先知曉預訂住宿是否提供穩定Wi-Fi，或是提供適合遠距辦公的桌椅，藉此滿足更多包含遠距工作的住宿需求。
而在去年7月至12月期間，更有多數時間超過半個月以上的住宿需求，甚至在過去一年內更有17.5萬人透過Airbnb預訂超過3個月以上的住宿需求，顯示越來越多人藉由Airbnb尋找適合遠距工作的住宿資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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